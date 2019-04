25 Abril 2019 04:06:00

Y el día llegó: cooperó ‘El Mono’

Hasta ayer, Juan Manuel Muñoz Luévano, alias “El Mono”, no había movido pieza desde que fue detenido el 18 de marzo de 2016 en Madrid. Curiosamente, dos meses después de que fue arrestado en la misma ciudad el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés.



Luego de casi tres años preso en España, Muñoz Luévano fue extraditado a Texas el 28 de febrero del presente año. Y como se consignó en este mismo espacio el domingo anterior, renunció a la audiencia inicial de detención que se desarrollaría el 6 de marzo ante la Corte para el Distrito Oeste, con sede en San Antonio.



El 12 de abril venció el plazo para que su defensa presentase un “acuerdo de culpabilidad” sin que lo hiciera, lo cual, interpretado en sentido contrario, supone que defenderá en juicio su presunta inocencia, aunque la Corte dejó abierta la posibilidad siempre que “demostrase una buena causa que motivase la demora”. El día 22 fue la fecha límite para que alegara lo que a su derecho convenga, identificara testigos y formulara preguntas y, a más tardar el 24 del presente mes, debió realizar solicitudes para contar con un intérprete y atuendo adecuado para la audiencia del próximo día 29.



No es cualquier asunto de trámite. Se trata –como se dijo en pretérita columna– del personaje que infiltró a la “nueva clase política” de Coahuila que tomó el poder en 2005 y a la fecha lo detenta. Del empresario cuya red de negocios ilícitos creció en relación directamente proporcional a la red de negocios ilícitos del moreirato: conforme se asentaban los unos y extendían su influencia, ganaba el otro. Y viceversa.



Localmente Estados Unidos, a través del procurador Russell Leachman, le acusa por cuatro cargos que se pueden resumir a tráfico de drogas y uno más por posesión de armas, delitos por los que alcanzaría entre 5 y 40 años de prisión, aunque también hay posibilidades para libertad condicionada y fianza de hasta 10 millones de dólares. Pero una sexta imputación extraterritorial, lavado de dinero, es trascendental, ya que ahí es donde los tentáculos del expediente 5:15-cr-0024-DAE alcanzan a México. Y especialmente a Coahuila, su estado natal.



El oriundo de Matamoros actualmente se halla detenido en San Antonio, bajo custodia, en espera de la audiencia que será encabezada por la magistrada Elizabeth “Betsy” Chestney. Pero ayer al mediodía la Corte para el Distrito Oeste de Texas recibió una comunicación a nombre de Muñoz Luévano, la cual fue presentada por su abogado, Roy R. Barrera Jr.



Luego de admitirla, el movimiento fue sellado judicialmente; es decir, se tramitó de manera confidencial, suceso que puede ser interpretado como cooperación.



Y no sería extraño, pues Héctor Javier Villarreal, exsecretario ejecutivo del Sistema de Administración Tributaria de Coahuila, quien también es indiciado criminal ante la misma Corte para el Distrito Oeste de Texas, ha colaborado con la justicia estadunidense durante nueve ocasiones: el 8 de febrero y el 22 de septiembre de 2016, el 28 de febrero y el 12 de abril de 2017, el 27 y 28 de junio del mismo año, el 12 y 13 de junio de 2018, y el 30 de noviembre del año pasado por última vez, como consta en los documentos del caso en poder de quien esto escribe.



Cortita y al pie



En Coahuila, en cambio, Villarreal fue exonerado por el Poder Judicial del Estado el 10 de diciembre de 2018 a través del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal, quien dejó “sin efecto” la orden de “reaprehensión” en su contra e inmediatamente después clasificó el expediente donde consta la resolución como “secreto”, como se puede verificar en la Lista de Acuerdos.



La última y nos vamos



Por lo demás, “El Mono” ya cooperó e indirectamente se trata de un momento trascendental para la vida política contemporánea de Coahuila, ya que supone descargar en terceros la culpabilidad y poner a otros en la picota.



La justicia viene de Texas, y la semana entrante habrá noticias.