17 Marzo 2019 04:10:00

¿Y el magistrado, apá?

Hasta ahora los escándalos en la Facultad de Jurisprudencia escalaron al director, Francisco Yáñez Armijo, con el reclamo de profes y alumnos para que deje el cargo a fin de que llegue alguien a poner orden. Peeero también hay quienes reparan en la responsabilidad del magistrado Óscar Nájera Davis, a quien identifican como cabeza del grupo que tiene el control de la institución.



Entre aguas turbias, el presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado bajó el perfil y trata de pasar desapercibido, pero le atribuyen el poder tras el trono en la dirección general de “Juris”, de ahí que le quieren endosar buena parte de la responsabilidad por el descontrol que derivó en escándalo sexual.



Al estilo del ‘viejo’ PRI



Al puro estilo del “viejo” PRI se dictaron los nombramientos de los subdelegados regionales que ayudan al superdelegado Reyes Flores Hurtado en las faenas de la cuarta



transformación en el estado.



Como en los mejores tiempos del anterior régimen, todos las designaciones fueron para personajes no tan gratos, ni de la mejor reputación, pero que se ganaron el “hueso” luego de hacer la “talacha” electoral como promotores del partido de moda, Morena, en las distintas regiones del estado…



Corregido y aumentado



Los mismos que pidieron el voto para Andrés Manuel López Obrador y los demás candidatos de Morena, ahora son los encargados de repartir las ayudas y programas sociales. ¿Les suena familiar el caso?



Se trata de Alejandro Navarro, en Saltillo; Cintya Cuevas, en Torreón; Rocío Domínguez, en Piedras Negras; Aída Mata, en Cuatro Ciénegas y en Monclova la multicuestionada Claudia Garza del Toro, quien como dirigente vació las finanzas de Morena y dejó cuentas pendientes que sus mismos compañeros de partido le siguen cobrando… El estilo del viejo PRI, presente, corregido, y aumentado en la 4T.



No cayó bien



No cayó nada bien en círculos del Partido Acción Nacional la versión de que Juan Carlos Guerra López Negrete es el alfil de la Familia Feliz, es decir, el tío incómodo Rosendo Villarreal Dávila; el exalcalde Isidro López Villarreal, y quien fue la mandamás en su administración, Lourdes Naranjo, para buscar la candidatura para alcalde frente a las elecciones de 2021.



Para los militantes de Acción Nacional en Saltillo, Guerra no tiene mal desempeño como diputado local, pero de ahí a que lo vean con tablas para alcalde, hay un largo trecho. Además, nos señalan, por mejor trayectoria que tenga, nada le quitará el estigma de Chilo López, su padrino político, y de quien fue director de Fomento Económico en la pasada y desastrosa administración local.



Hay quienes ven al también empresario restaurantero en la competencia por la reelección en 2020, para de ahí “chapulinear” a la candidatura para alcalde. Veremos.



Amigos en común



Como le comentamos, hace días se dejó ver por Saltillo Víctor Manuel Villalobos Arámbula, para mejores señas, el mero mero de la cuarta transformación en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila lo recibió en el Centro Cultural Universitario y nos mencionan que platicaron largo y tendido sobre los programas en curso de la



Universidad.



La charla, nos comentan, fue natural, pues tienen amigos en común, entre ellos Víctor Suárez Carrera, subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria en la Sader; el lagunero Eleno García Benavente, integrante del Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente (Ceiba) y exsubdirector general de la Comisión Nacional del Agua. También son amigos del tamaulipeco Hugo Andrés Araujo, exlegislador y dirigente de la Confederación Nacional Campesina durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.



Con todo y urna…



Estuvieron en Durango los consejeros Gustavo Espinosa Padrón, Juan Carlos Cisneros, Beatríz Rodríguez Villanueva y Alejandro González Estrada, quien por cierto el viernes dictó ponencia allá mismo sobre la creación, desarrollo y funcionamiento de la urna electrónica.



Aprovechando que los coahuilenses llegaron con todo y urnas electrónicas, los consejeros electorales de Durango las pusieron a funcionar para ver si realmente son útiles. Algo así como para ver si todas las maravillas que se hablan de tal artefacto son ciertas. Al parecer se convencieron luego de verlas en el proceso de registro al evento y hasta en el simulacro de una contienda… las urnas digitales siguen con más “rating” fuera que dentro de Coahuila.



Nada de grilla… por ahora



A quienes vieron en buena plática fue al diputado Marcelo Torres Cofiño, presidente de la Junta de Gobierno en el Palacio de Coss, al titular de la Fiscalía General, Gerardo Márquez Guevara, a la magistrada Miriam Cárdenas Cantú, presidenta del Tribunal Superior de Justicia, y al secretario de Gobierno en el estado, José María Fraustro Siller.



Coincidieron durante la firma de la alianza para la prevención de la tortura en el estado y, como llegaron a buena hora, tuvieron tiempo para el café y platicar durante buen rato… Se les vio de buen ánimo y según esto se concentraron en el tema que los reunió. Al menos quienes los vieron y estuvieron cerca, no los oyeron en asuntos de grilla. Charla de chamba. Cero grilla… por el momento.