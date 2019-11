28 Noviembre 2019 04:10:00

¿Y la austeridad republicana?

¿Que en la cuarta transformación no habría más privilegios para la alta burocracia, entre ellos los legisladores? En la Cámara de Diputados y en concreto en el grupo parlamentario del partido de moda, tienen otros datos.



Por algo dicen que “a río revuelto, ganancia de pescadores”, y los diputados federales de Morena, que comanda Mario Delgado, aplicaron bien dicha voz popular durante la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año, deslucida y postergada una y otra vez por los bloqueos a San Lázaro.



Resulta que la aplanadora de Morena sacó a flote un transitorio para incrementar de 40 a 60 días de salario lo equivalente al aguinaldo y la medida significará 35.5 millones de pesos adicionales. En total, el gasto por este concepto para los 500 legisladores será de 106.5 millones por año… luego les molesta que sus adversarios los señalen de simuladores.





Ni pío



Con razón andan desaparecidos los morenistas coahuilenses Diego del Bosque Villarreal, Miroslava Sánchez Galván, Francisco Javier Borrego Adame, Melba Farías Zambrano y Luis Fernando Salazar Fernández.



Ojo, aunque sus fracciones parlamentarias son minoría y se quejan de que desde su bancada, los morenos ni los voltean a ver durante las discusiones, el beneficio alcanza en automático al resto de los legisladores, por ejemplo los panistas Silvia Garza Galván y Lenin Pérez Rivera; José Ángel Pérez Hernández, de Encuentro Social, y los priistas Fernando de las Fuentes Hernández, Rubén Moreira Valdez y Martha Garay Cadena.





Se llevó reclamos



Platicaron, sonrieron, se abrazaron y hasta se echaron porras en los discursos, pero en el ambiente de la inauguración del segundo periférico Gómez Palacio-Torreón hubo dosis de reclamo por el trato de la 4T a Coahuila y Durango en las definiciones del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020.



Javier Jiménez Espriú, para más señas secretario de Comunicaciones y Transportes, estuvo como enviado presidencial y se llevó el apuro del Gobernador coahuilense para liberar recursos del fondo metropolitano, con los mecanismos de auditoría que quieran, pero sin poner en riesgo proyectos trasnacionales como el corredor Port to Plains que busca movilizar mercancías desde Canadá y Estados Unidos, hasta Mazatlán, pasando por Saltillo y Torreón.



El caso es que el encuentro de este miércoles en La Laguna fue amable, pero no terso y tampoco es para menos.





Salida doble



La solución a largo plazo para los productores de carbón de Coahuila se asomó a la puerta de las oficinas de Manuel Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad y si bien es cierto, como medida emergente para diciembre habrá contratos por 80 mil toneladas, en enero se libera la licitación de un millón 200 mil más, con el compromiso de incrementos graduales hasta llegar a 2 millones.



¿Y quién intervino? En las negociaciones, como la de este miércoles, solo estuvieron el gobernador Riquelme Solís, Bartlett Díaz, Prodemi y representantes de las dos uniones que agrupan a empresarios del carbón. Respiro profundo para la Carbonífera y sin intermediarios, pues, ni personajes que luego se anden colgando medallas ajenas.





Muy activa



Por cierto, el Gobernador anduvo desde temprano en circulación, y antes de viajar a la Comarca Lagunera, y por la tarde a la Ciudad de México para la reunión con Bartlett, saludó en Saltillo a la titular de la Secretaría de Cultura de la 4T, Alejandra Frausto Guerrero.



Al Gobernador y a la secretaria de Cultura federal se les vio de buen ánimo y platicaron a fondo durante el cónclave de secretarios y directores estatales de organismos de Cultura, en el cual la coahuilense Ana Sofía García Camil anduvo muy activa.





Viene doña Olga



La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, confirmó asistencia al evento en donde el gobernador Miguel Angel Riquelme dará detalles de su primer tercio al frente de la Administración estatal.



La cita es el lunes al mediodía en el Centro de Convenciones de Torreón y los enterados apuntan a que la presencia de la ministra en retiro, la segunda en el organigrama del Gobierno federal, es parte de la relación política del coahuilense con los protagonistas de la cuarta transformación… Además, nos aseguran que doña Olga tiene ya su carné de visitante frecuente.



Para el evento se espera la asistencia de mil 500 invitados y entre quienes también confirmaron están los 38 alcaldes, así es que habrá priistas, panistas y morenos.





¡Que se explique!



Según el magistrado Juan José Yáñez Arreola, uno de los que se acomodaron durante la ola anterior, habrá mecanismos para dar con los responsables de “filtrar” o divulgar el contenido de las grabaciones de las audiencias en los distintos juzgados que forman parte del ya no tan nuevo, pero sí deficiente Sistema Penal Acusatorio.



Lo que no dice el exfiscal para Desaparecidos, e “ingeniero electoral”, como le llaman de manera elegante a los mapaches, es si efectivamente le preocupa el mal uso que se le pueda dar a documentos oficiales, como los videos, o que salgan a balcón las tropelías de los jueces y demás funcionarios judiciales.