15 Mayo 2020 03:00:00

¿Y los peloteros?

RECIENTEMENTE ME ACABO de enterar del interés de integrar un fondo de retiro para los peloteros que militan en nuestro beisbol, tanto en la Liga Mexicana de Beisbol, como en la Liga Mexicana del Pacifico, con una aportación, que deberá de hacer cada peloteros, como también cada club, lo cual me parece muy buena idea.



DEBO DE MENCIONAR que tras de la huelga de peloteros en 1980 que trajo como referencia formar la ANABE (Asociación Nacional de Beisbolistas) integrado por los peloteros que se fueran a la huelga de los equipos que desertaron de la Liga Mexicana de Beisbol, pero para contrarestar la misma surgió la ASOBEPRO que dirigió Juan Navarrete Sanchez.



LOGICO LA ANABE no tenia la simpatía de los equipos que se formaban en la Liga Mexicana, en cambio la ASOBEPRO como era el escudo de la Liga Mexicana se acordó que el pelotero aportaría equis cantidad y esa misma cantidad la aportaría cada club, mientras que la Liga Mexicana que también dio una aportación buscaba la forma de otorgar seguro social a cada jugador.



NO LLEGO A tomar fuerza, luego del Congreso Nacional celebrado en 1985 en Aguascalientes, porque de los peloteros que si dieron su aportación argumentaron que los equipos no estaban aportando y que a ellos no les convenía estar aportando, cuando era un beneficio para ellos que en el futuro podían tenerlo.



POR ELLO AL Licenciado Jorge Pulido que procedía de los Tigres, propiedad del ingeniero Alejo Peralta y quien fungía como el asesor, fue quien recibía las aportaciones de cada jugador y de los respectivos equipos, quien también se encargo de hacerle entrega del dinero a los peloteros que habían aportado y que consideraron que esto no funcionaria.



QUIZAS HIZO FALTA un autentico líder, que encabezara no este movimiento, sino esta iniciativa que a estas alturas y con la contingencia sanitaria que nos ha obligado a tener una cuarentena hubiera sido de una gran ayuda para todos los peloteros, pero como los propios peloteros en su momento no lo aceptaron, ahora no hay punto de apoyo.



AHORA QUE HA surgido el interés de gente que esta inmerso en los equipos de la Liga Mexicana de Beisbol, ojalá y que peloteros ya con experiencia encabecen esta iniciativa, primero para convencer a los propios peloteros para que hagan sus aportaciones y en segundo para que pidan también la aportación de los directivos de cada equipo.



YO CREO QUE si se logra esta conjugación, se podrá dar, y ahora que aun mantenemos esta cuarentena se hagan las pláticas aunque sean virales para ir avanzando en esta que puede ser una gran mejora para el pelotero y sus familias, mas si se logra dar el paso de afiliarlos al Seguro Social será de un gran provecho familiar.



POR OTRA PARTE este jueves a partir de las once de la mañana será la junta virtual que tendrá la Liga Mexicana de Beisbol para conocer como será la actividad que se tendrá en este mismo año, y los mecanismos que se procederán para buscar tener campaña o no en este año del 2020.



LE COMENTABA AL buen amigo Jose Luis Davila Morales y a Pepe “Monterrey” Gonzalez que pensaba que el arranque de esta campaña seria con estadios cerrados, pero eso si trasmitidos por televisión y radio cada juego, para salvar la campaña y que los patrocinadores no alejen sus marcas para continuar apoyando al beisbol.



ENTONCES ESTA IDEA la fortalece nuestro amigo Davila Morales al mencionar que porque no se hace un convenio entre televisoras locales y cada club para trasmitir los juegos y hacer el plan de pago por evento, quizás cobrando 50 pesos por cada suscritor para mitigar un poco las perdidas que se están teniendo ahora.



CLARO QUE COMO el estadio estará totalmente cerrado, los aficionados no solo en Saltillo, sino en el resto de plazas querían ver a su equipo y la única forma será hacerlo con el pago por evento, que bien puede ir desde los 50 pesos hasta los 100, porque yo al menos considero que el primer mes será con estadios vacíos.



BUENO SON SOLAMENTE conjeturas que con gusto se las ofrezco, para forme las suyas propias y esperando que mañana después de las once de la mañana tendremos ya noticias oficiales por parte de la Liga Mexicana de Beisbol.



AMIGOS GRACIAS Y BUENOS DIAS