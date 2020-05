05 Mayo 2020 04:08:00

¿Y si se enferma AMLO?

Toco madera, saco mi collar de ajos, cuelgo a San Antonio de cabeza y me compro una docena de detentes para que no suceda, pero ¿qué pasaría si se enferma de coronavirus Andrés Manuel López Obrador? Yo sé que los fanáticos del tabasqueño piensan que el Presidente es como las maestras de kínder y ni siquiera va al baño; y si va, seguramente hace flores. Pero, no, la realidad es que el amado líder es una persona de la tercera edad, con problemas cardiacos y de hipertensión; que está sometido a un terrible estrés diario lo cual afecta su sistema inmunológico; y, para colmo, no se cuida naaada. Si viéramos que AMLO usa cubrebocas, se lava sus manitas o al menos se echa gel antibacterial, a lo mejor no habría tanta preocupación. Pero la realidad es que López Obrador es más necio que mi abuelito y ya se creyó eso de que su fuerza moral lo protege de todo contagio. A veces me da la impresión de que Andrés Manuel cree que su ángel de la guarda es más poderoso que Thor, pese a que todo indica que en realidad es como el Chapulín Colorado. Para colmo, al menos dos de los funcionarios que ve con bastante frecuencia, Irma Eréndira Sandoval y Ricardo Sheffield, ya dieron positivo para el Covid-19 (de hecho es el único resultado positivo que han dado desde que empezó el Gobierno). Apenas la semana pasada, Sheffield estuvo compartiendo el micrófono con AMLO (eso sonó muy feo) y al día siguiente se hizo la prueba del coronavirus. ¿A poco el de la Profeco acudió a Palacio Nacional pese a tener síntomas de la enfermedad? Si fue así, existe una muy alta probabilidad de que haya contagiado al Presidente. ¡Santo Benito Juárez! Ojalá que nadie esté deseando que eso suceda.



¿Narcos o paisanos?



El dinero que mandan los migrantes que se fueron a trabajar a Estados Unidos es una de las principales fuentes de ingreso para México. Sin ese dinero, es muy probable que la economía mexicana ya habría reventado. Y ayer se supo que durante marzo las remesas fueron las más altas en 20 años. La noticia es muy buena, peeero, también nos permite ver de qué tamaño es la crisis. El Gobierno (ay, el Gobierno) cree que los paisanos mandan más dinero a sus lugares de origen porque las cosas van muy bien por acá. Si eso fuera cierto, ooobvio, los paisanos no tendrían que estar mandando más dinero. Si lo están haciendo es porque las cosas no van bien en casa y tienen que apoyar con más efectivo, porque acá la cosa se pone fea.



Pero hay un detalle: en Estados Unidos también hay crisis y el desempleo está peor que nunca. Entonces, si los paisanos han perdido sus trabajos, ¿cómo es que están mandando más dinero?



Quienes saben de estas cosas dicen que la explicación es muy sencilla: el dinero no es de los migrantes, sino de ¡los narcos! El crimen organizado no se anda preocupando por pandemias, ni por cuarentenas, por lo que siguen vendiendo droga a por mayor. Y, muy probablemente, los gringos están consumiendo mucho más, debido a que están todo el día encerrados en sus casas y en todo el país.



¿Será por eso que AMLO protege tanto a los narcotraficantes? ¡Nooo! Esas cosas no pasan en México. ¿O sí?



Vámonos con una pregunta complicada: si te dijeran que todos los males de México se resolverían ofreciéndole al Popocatépetl a un político mexicano, ¿a quién escogerías y por qué a Gerardo Fernández Noroña?





¡Nos vemos el jueves!