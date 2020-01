26 Enero 2020 04:10:00

Ya estaba dicho

Como estaba cantado, el sábado hubo reunión de trabajo entre la cúpula priista y el gobernador Miguel Ángel Riquelme. Por varias horas arrastraron el lápiz, revisaron perfiles y prácticamente definieron por completo la lista de quienes agotarán el trámite de la elección interna, para finalmente competir por un asiento en la próxima Legislatura estatal.



No se esperan cambios radicales y por lo tanto hay quienes tienen amarrada la nominación. Se trata, por ejemplo, de Esperanza Chapa García, quien va por la reelección en el Distrito 2, de Piedras Negras; Jesús María Montemayor Garza, por el Distrito 3, de Sabinas; Jorge Abdalá Serna, Distrito 4, de San Pedro; Ricardo López Campos, Distrito 5, de Monclova y Graciela Fernández Almaráz quien buscará reelegirse por el Distrito 7, de Matamoros.



Con el visto bueno



También tienen amarrada la nominación Eduardo Olmos Castro, por el Distrito 9, de Torreón; Shamir Fernández Hernández, Distrito 10, también de la perla de La Laguna. En el Distrito 12, de Ramos Arizpe, los priistas irán a la contienda con mujer y la nominada será Edna Dávalos Elizondo, por ahora titular de la Oficina Local de Recaudación de Rentas.



El actual secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jericó Abramo Masso, va a la competencia en el Distrito 13, de Saltillo y no por el 14, como originalmente se pensó. En los distritos 15 y 16 de Saltillo, también hay definiciones e irán como candidatos Hilda Flores Escalera y Álvaro Moreira Valdés. En el resto de las demarcaciones hay dudas que se resolverán en cuestión de días.



Comida con AMLO



Todavía no se terminan los comentarios de la visita presidencial del viernes a Saltillo y Ramos Arizpe, y Riquelme Solís estará de nuevo con Andrés Manuel López Obrador. El Gobernador de Coahuila tiene cita en Palacio Nacional, para una comida con el Presidente de la República.



Al encuentro también fueron convocados los otros gobernadores del Partido Revolucionario Institucional, es decir, Carlos Aysa González, de Campeche; Ignacio Peralta, Colima; Héctor Astudillo, Guerrero; Omar Fayad, Hidalgo; Alfredo del Mazo, Estado de México; Alejandro Murat, Oaxaca; Juan Manuel Contreras, San Luis Potosí; Quirino Ordaz, Sinaloa; Claudia Pavlovich, Sonora; Marco Mena Rodríguez, Tlaxcala y el zacatecano Alejandro Tello Cristema. Los gobernadores estarán acompañados por su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito” para sus fans.



Nuevo pacto



El próximo miércoles 29 de enero se renovará el Pacto Coahuila, en materia de estabilidad empresarial y desarrollo de las fuentes de empleo. Tal y como en la edición 2019, lo firmará el gobernador Miguel Ángel Riquelme, representantes de empresas de todos los tamaños y establecidas en las distintas regiones del estado; presidentes de cámaras empresariales, tanto regionales, como nacionales; dirigentes obreros, representantes del Magisterio y sobre todo trabajadores.



En el Gobierno estatal todavía presumen los resultados del Pacto Coahuila 2019, pues mientras empleo e inversión privada cayeron en la mayor parte del territorio nacional, en Coahuila cerraron bien en inversión extranjera directa, generación de fuentes de trabajo y combate a la economía informal.



Tiene aliado



Este domingo habrá noticias en Morena; está prevista la sesión del Congreso Nacional Extraordinario para convocar de una buena vez a la renovación de la dirigencia nacional, a cargo de la mexiquense Yeidckol Polevnsky.



La chihuahuense Bertha Luján Uranga, para más señas presidenta del Consejo Nacional de Morena, sigue dando la batalla por la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional… Al parecer el profesor José Guadalupe Céspedes Casas, exdirigente estatal morenista, es su principal aliado.



En lo oscurito



En el PRI Saltillo, que encabeza la diputada Lucía Azucena Ramos, hubo sesión del Consejo Político Municipal, pero por alguna razón decidieron hacer el cónclave en lo oscurito. Esto llamó la atención a más de uno, pues se trata del municipio más priista del país y se andan escondiendo, ¡imagínese!



El caso es que doña Azucena dijo a los cuatro vientos que el principal punto a favor de los priistas de la capital del estado es el resultado de los gobiernos de Miguel Ángel Riquelme y Manolo Jiménez Salinas.



En el evento, nos mencionan, se dejó ver el secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller, a quien muchos ven cara de candidato a la Alcaldía. Entrados en gastos, los consejeros del tricolor tomaron la protesta de rigor a los nuevos integrantes de las comisiones Política Permanente, de Presupuesto y Fiscalización y de Financiamiento.



Liderazgo



Por cierto, en el PRI Saltillo, nos aseguran, queda claro que el liderazgo del gobernador Riquelme Solís, y la talacha diaria del alcalde Manolo Jiménez Salinas, inyectan fortaleza a su estructura rumbo a las elecciones a diputados locales que se celebrará este año, el 7 de junio para ser precisos.



Durante el Consejo Político Municipal del sábado, nos mencionan, se vio a un PRI robustecido, con sed de triunfo y listo para ir por el carro completo en la capital de Coahuila.