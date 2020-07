16 Julio 2020 04:10:00

Ya hay fecha

Al interior del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que preside Lorenzo Córdova Vianello, hay luz verde para la elección de diputados locales en Coahuila y de ayuntamientos en Hidalgo.



Se trata del 18 de octubre. Para Coahuila, la fecha es ideal, pues habría tiempo para desahogar en tribunales las controversias que se presenten entre partidos políticos y candidatos.



Y si el 18 de octubre los electores acudirán a las urnas, el 9 de agosto las autoridades electorales le van a quitar la pausa a los trabajos de organización del proceso electoral.





Grave en Monterrey



Desde la Clínica 25 de Monterrey reportan en mal estado de salud a Jesús Pader Villarreal, jefe de Afiliación y Cobranza de la Delegación del IMSS en Coahuila. Padece un cuadro de cáncer que lo mantiene en estado crítico.



Suma décadas de trayectoria en el servicio público, desde que fue alcalde de Múzquiz y después diputado local.



En la Secretaría de Finanzas fue director general de Recaudación y en la de Desarrollo Económico, director de Minería.



En buena medida su carrera en el servicio público transitó con el acompañamiento de Javier Guerrero García. Pader y el secretario general del IMSS son amigos de toda la vida.





El plasma



No solo van a donar plasma, se van a convertir en promotores de esta práctica en un intento por generar conciencia entre la población y beneficiar al mayor número de pacientes Covid en recuperación.



Hablamos de los legisladores Emilio de Hoyos Montemayor y Evaristo Lenin Pérez Rivera. Además de ser diputados, el primero local y el segundo federal, están a la cabeza de Unidad Democrática de Coahuila y comparten otros factores en común: resultaron positivos al contagio y la libraron, y terminada la etapa de aislamiento están puestos para la donación y para procurar más donantes.





De lleno



Y para no dejar lugar a dudas de que anda de lleno en la procuración de apoyos para pacientes Covid, este martes, Evaristo Lenin Pérez Rivera estuvo con alrededor de 100 pacientes, receta en mano, para hacerles llegar medicamentos.



Hace días, el diputado federal convocó a empresarios y organizaciones ciudadanas para que donen equipos de medicamento y ya hay resultados.



Por cierto, quien también se recuperó de Covid-19 y se reincorporó por completo a sus funciones, es Miguel Ángel Flores Luis, titular de la Tesorería en el Palacio de Coss.





Nada de ninis



En la Universidad Autónoma de Coahuila no estudia el que no quiere y eso lo dejó en firme el rector Salvador Hernández Vélez al anunciar carreras profesionales en línea, diseñadas especialmente para los aspirantes a las distintas escuelas y facultades que no acreditaron o no les alcanzó el puntaje en los exámenes de admisión.



Instituciones de alta demanda, como las facultades de Medicina y Ciencias Químicas, en el caso de la Unidad Saltillo, solo reciben a menos de 10% de los aspirantes y en el mejor de los casos, el resto busca acomodo en sus carreras de plan B o C.



El caso es que no haya ninis y para ello estará la mesa puesta, a fin de que más jóvenes se incorporen a la educación universitaria.





Luz verde



El que está en coordinación con el Colegio de Notarios de Coahuila, que encabeza Gustavo Adolfo González Ramos, es el secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jericó Abramo Masso.



El funcionario tiene luz verde del gobernador Miguel Ángel Riquelme para arrancar con el programa Pregúntale a tu Notario, para resolver dudas de los ciudadanos de manera sencilla y, sobre todo, gratuita, sobre cómo hacer un testamento, requisitos, cambio de propietario de algún bien, entre otros.





Con mandil



Con un mandil de los Acereros de Monclova, desde la cocina de su casa y frente a un plato de pasta, reapareció Hugo Morales, para más señas presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, a manera de manifestar a sus seguidores cómo lleva el aislamiento, luego de dar positivo a Covid-19.



Entre tanto, la totalidad del personal de la CDHEC fue sometido a pruebas para descartar o confirmar el contagio.