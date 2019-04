23 Abril 2019 04:06:00

Ya lo pasado pasado, Peje

C omo niño regañado, el Peje ocurrente, echa culpas al pasado; la inexperiencia y la irresponsabilidad en Veracruz se ha demostrado... morenos todos, repartiendo como siempre el lodo.



U na vez colgada la banda presidencial, es él el único responsable de lo que haya de pasar... Qué fácil Peje Lagarto, por ello tienes a México harto.



L a conducción del país no es un tema de una ocurrencia mañanera; la seguridad es algo más, que ser de “La Maestra” su niñera.



P residente ocurrente: ya lo pasado, pasado –por eso, 30 millones te contrataron–… las muertes no son Elba ni Bartlett... esas no se han olvidado.



A sí pues, el pasado no interesa; demuestra pues, tu presumida destreza... México es un país; ¡no es de tú la traes, y no me la pegas!