14 Enero 2021 03:10:00

Ya ni quien atienda en Sacramento a la gente

Algo está pasando en Sacramento donde se supone que manda la alcaldesa Yajaira Reyna, quien llegó al poder a través de una alianza del PAN con Encuentro Ciudadano y con muchas expectativas de la gente por ser mujer, madre de familia y muy joven, por eso pensaban que marcaría una gran diferencia.



Sin embargo, los ciudadanos ya se están desesperando porque no hay quién los atienda, no hay quién les resuelva sus necesidades y así como llegan se regresan de la Presidencia, sin encontrar respuesta a sus necesidades.



Uno de nuestros escasos lectores, asegura que todos los días la alcaldesa Yajaira Reyna llega acompañada de su marido, se encierran en su despacho para tomarse selfies que comparten en sus redes sociales. Y cuando alguien pregunta por la Alcaldesa les dicen que está en una reunión y no puede recibir a nadie.



Ojalá que el Cabildo se ponga las pilas porque si la Alcaldesa no hace nada, ellos no le pueden estar ayudando, porque entonces el pueblo ya se quedó en abandono.



Sueldazo de Reyes Flores



A estas alturas del partido los mexicanos ya estamos curtidos con los funcionarios corruptos, ya hasta los extrañamos.



Pero lo que no queremos es que los políticos se den golpes de pecho, cuando se están llenando los bolsillos con dinero del pueblo.



En la página de la Función Pública en la Secretaría de Bienestar aparece el empleado Reyes Flores Hurtado con un sueldo bruto mensual de 126 mil 600 pesos, nada despreciable para alguien que dijo venía a defender la causa y a transformar todo lo que se pueda.



Pero lo bueno es que son bien austeros, lo bueno es que ellos no roban ni se enriquecen con dinero del pueblo, lo bueno es que quieren tanto a los pobres que se embolsan todos esos miles de pesos y el pueblo sigue pobre.



Cierto que se ha triplicado el número de becas a los sectores vulnerables y eso es bueno, el problema es que hay carencias en salud, en educación, en el campo y en muchos sectores que no se han resuelto y que una beca no va a resolver.



Así que con ese sueldazo Reyes Flores Hurtado tiene por lo menos que desquitarlo, porque lo único que hemos visto es que anda de paseo por todo el Estado, pero no sabemos con precisión su trabajo.



El dedo iba a otro lado



En el último momento para el cierre de registros de aspirantes a la Alcaldía en el PAN Frontera, el regidor con licencia Ramiro Riojas Liñán desistió de entregar su documentación, decidió no registrarse.



Hay quienes aseguran que Ramiro Riojas, o se dio cuenta que no era el designado o de plano decidió llegar a acuerdos con los contrincantes, vaya usted a saber.



Tanto que se asustaba el PAN de los métodos del PRI que terminaron copiándolos, porque ahora va a seleccionar candidatos por designación.



Muy seguramente al regidor o a alguien de sus pocos seguidores los veremos en la planilla del PAN.



Y en Monclova el alcalde Alfredo Paredes decidió “tachar” su lugar en la lista de aspirantes a la Alcaldía, por aquello de que el Trife autorice la doble reelección, total si le dicen que no, pues nadamás se sale y se va por la diputación federal.



El plazo cerró ayer a las 12 de la noche y el que no se registrara quedaba fuera, así es que el Alcalde está en la jugada, ya está registrado y a ver qué pasa.