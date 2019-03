19 Marzo 2019 04:07:00

Ya no hay pretextos: se va Jorge Torres

Durante 35 días, del pasado 5 de febrero al 12 de marzo, el exgobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López, había logrado retrasar su extradición a Estados Unidos luego de ser arrestado en Puerto Vallarta por la Agencia de Investigación Criminal.



Sin embargo, la sentencia del 12 de marzo, dictada por el Juzgado Décimo de Distrito en Materia de Amparo Penal de la Ciudad de México, no impedirá su traslado a Texas para enfrentar los cargos por lavado de dinero contenidos en el caso 2:13-cr-1075 de la Corte para el Distrito Sur de Texas (a su otrora subordinado en el Gobierno del Estado, Javier Villarreal, se le sigue un procedimiento similar pero en la Corte para el Distrito Oeste).



A través del juicio de amparo 111/2019-V-A, promovido en su nombre por Carlota Llaguno (expresidenta del DIF Coahuila), su cónyuge, había reclamado “incomunicación”, “tortura y malos tratos”, y el asunto verdaderamente importante para su causa: la “extradición”. Que al respecto se le presentase un “informe justificado”.



Previamente a su detención había sido requerido por el Departamento de Justicia estadunidense como consta en el expediente 30/2018 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el cual contiene la extradición internacional pasiva que conoció la Dirección General de Asuntos Jurídicos.



Al Juzgado de Amparo le fue presentada copia certificada del referido expediente, comprobando su existencia, y la declaración del director del Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México, quien informó que “se determinó procedente declarar la detención formal con fines de extradición”.



Cabe señalar que todo el procedimiento se siguió al exmandatario estatal en el reclusorio, donde actualmente se encuentra interno desde el pasado 6 de febrero.



Y el 13 de marzo, finalmente, le fue notificado el veredicto personalmente: se sobresee su juicio. En este caso sobreseer significa que se archiva el expediente sin entrar al fondo del tema; se le pone fin y el juez se abstiene de analizar la presunta violación de garantías. No vale, por tanto, el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito.



Lo anterior significa que la Secretaría de Relaciones Exteriores puede proceder ya conforme a derecho. No hay pretextos al tratarse de un procedimiento simplificado.



Cortita y al pie



Con fecha 29 de octubre de 2013, la Corte para el Distrito Sur de Texas había ordenado la detención de Jorge Torres por los cargos de fraude bancario, fraude postal, fraude electrónico y lavado de dinero al comprobar que, entre octubre de 2007 y abril de 2008 –siendo él secretario de Finanzas del Estado– transfirió, en complicidad con Javier Villarreal –subsecretario de Planeación– 2 millones 762 mil 066 dólares desde sus cuentas en los bancos JP Morgan Chase, de Brownsville, e Inter National, de McAllen, a un paraíso fiscal en las islas Bermudas.



Como no pudo acreditar el origen legal del dinero, incurriendo incluso en falsedad de declaraciones, era buscado por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en 194 países.



Adicionalmente, el 17 de noviembre de 2014, le fueron decomisadas dos propiedades en Montgomery, Texas, adquiridas con recursos de procedencia ilícita.



Torres López había logrado permanecer prófugo durante 5 años, 3 meses y 7 días.



Sería una ironía que migrara en plan expedito hacia territorio texano del 18 al 22 de marzo, fechas en que se registraron los hechos conocidos como la matanza de Allende (2011), en los que siendo mandatario estatal tuvo responsabilidad por omisión de prestar auxilio.





La última y nos vamos



A otro exgobernador de Coahuila que también había solicitado un amparo en fecha reciente (17 de enero), Humberto Moreira, el 28 de febrero del presente año le fue sobreseído de igual forma el juicio 27/2019-I-A, pues el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Penal de la Ciudad de México consideró que no había necesidad de ampararle, ya que fue “restituido en el goce de los derechos fundamentales violados”.



Moreira se había quejado del director general de Procedimientos Internacionales de la Procuraduría General de la República, quien había omitido responder a sus preguntas formuladas por escrito el 12 de diciembre de 2018, mismas que entregó en la oficialía de partes.



Al rendir su informe justificado, el funcionario señalado “negó la existencia del acto que se le atribuye”, pues envió a Humberto la contestación solicitada el 29 de enero, mediante oficio DGPI/0331/19.



Desde entonces ya sabe lo que le

espera.