08 Junio 2019 04:10:00

Ya no hay que ir a echar pleito

Ya no hay que ir a echar pleito ni a defender la soberanía de México, hay que ir a Tijuana a festejar que se logró un acuerdo con Estados Unidos.



Andrés Manuel López Obrador mantuvo la invitación a Tijuana pero ya con otros fines.



Para muchos lo único que tendría para festejar el presidente de México es que su partido haya ganado en Baja California, porque lo que pasó con Donald Trump no es para echar las campanas al vuelo.



Al final del día, el gobierno de López Obrador cedió a las presiones de Estados Unidos y tendrán que cumplir.



Aquella hablada de enero del 2018 del entonces candidato a la presidencia de México, de que pondría en su lugar a Trump, fue nada más eso, pura hablada.



En cinco días caminó más en el Trife que en el TEC la impugnación de Mario Dávila contra el líder espurio del PAN, Jesús de León Tello.



Si bien es cierto que no hay fecha para una resolución, también es cierto que ya están requiriendo informes de ambas partes.



Ahora hay más confianza del lado de Dávila que del grupo de Chuy o más bien de Guillermo Anaya que los sigue moviendo a su antojo.



Las apuestas ahora corren a favor del de Monclova.



La incertidumbre reina en las oficinas de Altos Hornos de México.



Tal vez no tanto por lo que pueda pasar en el proceso que se le sigue a Alonso Ancira, sino por la persona que tomaría su lugar.



Los que saben del caso comentan que el presidente del Consejo de Administración tendría que dejar su lugar.



Dan como un hecho que aunque libre el caso en España, Ancira no regresará a Monclova y cedería su lugar a un Autrey.



Refuerzan los comentarios que el vicepresidente, Xavier Autrey salga a escena en defensa de la empresa.



Los más nerviosos por el futuro de Ancira y de ellos mismos, son los jóvenes prospectos que son preparados para puestos de alto nivel.



Por cierto que medios revelaron quiénes sabían del itinerario de viaje que tenía el presidente del consejo de AHMSA, Alonso Ancira.



Uno de ellos era Armando Guadiana, que curiosamente en esos días también andaba por la madre patria en una corrida de toros.



Se dice que también Alfonso Romo sabia hacia dónde iba Ancira.



Los malpensados comentan que alguno de los dos puso en bandeja de plata al dueño de AHMSA.



Merecidos premios para Néstor Jiménez y Gustavo Rodríguez.



Ambos son parte de Zócalo Monclova y el primero, ya multipremiado, participó en la categoría de trayectoria cultural.



Se trata de someter a revisión los trabajos que Néstor ha realizado en esa área y de ahí pues que haya resultado premiado.



También Gustavo, fotógrafo de esta casa editorial, que ganó en la categoría de Mejor Fotografía.



Felicidades también para los compañeros de Zócalo Saltillo y Zócalo Piedras Negras que son merecedores del reconocimiento del Estado.