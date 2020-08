14 Agosto 2020 04:10:00

Ya no piden su cabeza

Finalmente, Olga Sánchez Cordero tiene buena relación con los gobernadores, y en la cuatroté le encargaron despresurizar la relación con los integrantes de la Alianza Federalista, que estaba a punto de estallar en buena medida por los desplantes y falta de oficio político del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.



Por lo pronto, la titular de la Secretaría de Gobernación logró que los gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Michoacán, Colima, Jalisco, Aguascalientes y Guanajuato bajaran de la mesa para pedir la cabeza del también vocero de la “estrategia” federal en la contingencia por el Covid-19.



Y como en política las relaciones son de estira y afloja, pronto sabremos cómo le van a regresar la copa a los gobernadores.



Comité de recepción



El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, cierra semana en Coahuila. Este viernes amanece en Saltillo, para participar en un encuentro a puerta cerrada con el delegado Leopoldo Santillán y el resto de los funcionarios de primer nivel en la representación estatal.



La idea del encuentro es revisar las medidas que se implementan desde principios de año para mejorar las condiciones de las distintas clínicas y hospitales en la entidad.



Anoche corrió la especie de que personal médico sindicalizado preparaba un comité de recepción no muy agradable, pues se organizaban para manifestarse por distintas quejas no resueltas.





Encabeza el Subcomité



Robledo Aburto se encontrará con el gobernador Miguel Ángel Riquelme en la frontera. En Piedras Negras, junto al alcalde Claudio Bres Garza, encabezarán la reunión del Subcomité Técnico Regional Covid-19 Norte.



El director del IMSS y el Gobernador también van a revisar los convenios vigentes en Monclova y Acuña para dividirse en esos municipios la tarea de atención de pacientes Covid-19 y quienes padecen otras enfermedades.



Después de Piedras Negras se trasladarán a Acuña; habrá recorrido por las instalaciones del IMSS en aquel cruce fronterizo, en donde, por cierto, se van a incorporar camas para pacientes contagiados con el coronavirus.





Vestidos y alborotados



El que decidió no venir a Coahuila, al menos no por ahora, es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Como que no le gusta mucho el noreste y de repente canceló por completo la gira programada para la próxima semana en esta región.



Sí andará de viaje, pero se va a concentrar en el Bajío.



Vestidos y alborotados quedaron los morenistas que se frotaban las manos al creer que su máximo líder les daría la bendición ante los comicios de diputados locales que habrá el próximo 18 de octubre.





Para su desfortuna, AMLO estará en Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes.





Al pendiente



Nos comentan que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Felipe Mery Ayup, personalmente está al pendiente de la evolución de los empleados del Poder Judicial que resultaron positivos a la prueba de Covid-19.



En la pandemia nadie está exento y aun cuando en las instalaciones de los tribunales y juzgados hay módulos sanitarios permanentes, la atención ciudadana y el contacto permanente con usuarios del Poder Judicial, genera riesgos.



Ante los casos de contagio se tomaron las medidas pertinentes y no queda de otra más que reforzarlas.





Sala Penal con rating





En el Foro Profesional de Abogados de Saltillo crece la expectativa en cada sesión de la Sala Colegiada Penal y nos aseguran que es por el pleito permanente entre magistrados.



Para nadie es desconocido que el presidente de la Sala, Juan José Yáñez Arreola, dejó en claro que cualquier propuesta o asunto que venga de la oficina y autoría de su colega el magistrado Luis Efrén Ríos Vega, no será ni discutido, ni analizado.



Entre los abogados crece la especie de que esta postura del magistrado Yáñez Arreola le resta credibilidad.



Y luego el pleito entre Yáñez y Luis Efrén comienza a causar estragos en el resto de los juzgadores, a quienes hasta bostezo les da el acudir a las reuniones.



Algunos, como Homero Ramos Gloria, tal vez no se quieren meter en problemas y optan por la abstención durante las votaciones. Hasta parecen diputados.