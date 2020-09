06 Septiembre 2020 03:10:00

Ya paguen, le piden a AHMSA

AYER SÁBADO el sector empresarial se volcó contra Altos Hornos de México, la Casa de Pinocho como la llaman ahora, de tantas mentiras y promesas para pagar. Varios proveedores han quebrado, pues tienen facturas atrasadas de pago por dos años.



LA UNIÓN de Transportistas que da servicio a la acerera, dijo ni un peso más de crédito, a la marcha se unieron las voces de Canaco, Canacintra, Coparmex y CMIC, pues andan en las mismas.



UNA SEMANA llena de controversias políticas se vivió esta semana en México, y las que faltan, toda vez que han iniciado las campañas electorales. La principal es que al diputado Fernández Noroña, su mismo partido le volvió la espalda y aunque llegó respaldado por el PT, recordemos que Morena le compró el espacio al Partido del Trabajo.



ERA IMPENSABLE ver como presidente del Congreso a tal personaje político y aunque debemos reconocer que es un hombre brillante, es considerado un porro político y su función dentro de esta es simplemente ser factor de choque.



ESTE CHOQUE continuo fue su tumba. Según la opinión de connotados líderes de opinión política, fue aún peor, cuando expresó que en caso de fallecimiento del 1er mandatario, este sería cubierto por el presidente del Congreso.



AHÍ SALTARON quienes aún siendo de izquierda, con un poco de inteligencia y saber, consideraron que eso no sólo sería un absurdo sino fatal para México. Hubo diputados que sin pensar en México y las repercusiones al país aún así votaron por Fernández Noroña, sin considerar que primero es México.



UNA SEGUNDA controversia fue que el INE le negara el registro como Partido Político a México Libre, sin embargo, revivió al Partido Encuentro Social con el nombre de Encuentro Solidario, al final los tres son de Felipe Calderón y Margarita Zavala.



EL REGISTRO fue negado a Libertad y Responsabilidad Democrática AC., organización conocida como México Libre. Lorenzo Córdoba destacó que el INE no tiene claro su origen.



NO FALTÓ QUIEN señaló que tal decisión tuvo mano negra presidencial, a lo que el consejero Ciro Murayama, señaló haber votado en contra de México Libre, por convicción y sin presión del gobierno, “no me dejo influenciar, voté en libertad”.



NO PODÍA FALTAR la controversia local que causó la candidatura a diputado del ciudadano Ricardo Valdés, a quién probablemente no ubique por su nombre.



RICARDO VALDÉS es el nombre real de Ricky Show Man. Destacado personaje de oficio payaso postulado por el Partido Verde en el VI Distrito, que abarca una parte de Monclova y Ciudad Frontera.



A MUCHOS les ha parecido raro, pero la Constitución Mexicana es clara, todo ciudadano mexicano tiene derecho a votar y ser votado, así que usted vote por quien considere le representará adecuadamente en el Congreso.



¿RECUERDAN A Simón Levy? quien fuera Secretario de Turismo en México cuando inició la 4a Transformación y que renunciara porque no se quiso ir a vivir a Quintana Roo. Recordemos que López Obrador prometió que la Secretaría de Turismo Federal sería trasladada a ese bello Estado, el iría de avanzada y cuando vio que lo enviaban solo y sin presupuesto, dijo nos vemos en la 5a. Transformación.



SIMÓN LEVY se ha vuelto una piedra en el zapato para la administración de López Obrador, quién sabe qué más le habrán hecho porque en verdad está enojado, lo último fue una denuncia en Twitter donde reclamaba que se estaban metiendo con su familia.



REPORTE ÍNDIGO publicó en su diario lo siguiente cuando Levy recibió el cargo de Subsecretario en Turismo. Levy Dabbah había sido destituido e inhabilitado de la Dirección General de la Agencia de Promoción de Inversiones y Desarrollo para la Ciudad de México, durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera.



DICHA VERSIÓN también señalaba que la supuesta sanción que pesaba sobre el funcionario era de 10 años, a partir del 27 de noviembre de 2017. Levy Dabbah aclaró en un comunicado no estar inhabilitado del servicio público; aunque dijo sí intentaron destituirlo de manera irregular de la empresa paraestatal del Gobierno de la Ciudad de México.



EL FUNCIONARIO señaló que al ingresar su nombre en el padrón oficial de servidores inhabilitados del gobierno capitalino no arroja ningún resultado, pues nunca fue destituido. La verdad es que sí fue inhabilitado pero sólo como funcionario en Ciudad de México, no para un puesto de carácter federal y ahí fue donde se acomodó como funcionario federal.



PUES PARECE que a López Obrador no se le da bien eso de escoger a su gabinete, ya son varios que le han renunciado no sin antes externar su decepción. Difícil se le viene a Morena la elección para diputados locales en Hidalgo y Coahuila, las apuestan favorecen en que hasta aquí llegaron y que será una llamarada de petate de 6 años y poco a poco se ira desinflando.