15 Febrero 2020 03:10:00

Ya renunció y va por la diputación…

Pues lo dicho, ayer mismo la secretaria de Turismo, Lupe Oyervides, renunció al cargo porque va a buscar una diputación por el PRI...



Toda la cantaleta de proyectos para elevar el turismo en el Estado se vinieron abajo, porque la mujer dio el “chapulinazo” para ir por un hueso mejor...



Hay quienes dicen que donde manda capitán no gobierna marinero, pero entonces para qué queremos políticos sin compromiso con el pueblo y cuyos intereses están centrados en su partido y en sus propias pretensiones...



Aunque el plazo para presentar su renuncia vence el día de hoy, Lupe Oyervides prefirió que no la agarraran las prisas y cumplir con los requisitos para registrarse como candidata por el Distrito 05...



Como una falta de respeto al sector por parte de los gobernadores, fue calificado el hecho de que la Secretaria de Turismo ande de chapulina...



Que no quería y que casi la obligaron a ir de candidata, como sea, lo único que demuestra es que está para 0bedecer necesidades de un partido...



Y hablando de necesidades del PRI, algunos ilusos piensan que Lupe Oyervides regresará a ese puesto o quizá a uno mejor una vez que se la juegue en las próximas elecciones...



Suponen que va a ganar, pero que sólo permanecerá en la diputación local unos cuantos meses, para dejarle su curul a su suplente que todo indica será Leticia Sánchez, hija de Melchor Sánchez De la Fuente, ex diputado y ex alcalde de Monclova...



Que es el objetivo de cerebros priístas, porque Leticia Sánchez no está para ganar elecciones...



Aunque en honor a la verdad parece que se juntó el hambre con las ganas de comer, porque Lupe Oyervides tampoco ganó la última elección cuando quería ser Alcaldesa....



Los chapulines...



Y hablando de chapulines, como canica en bandeja se traen desde ayer en las redes sociales al ex dirigente estatal panista, Bernardo González, por haberse convertido en Magistrado, puesto que se asigna a propuesta del Estado...



Pero lo peor no es que se le haya dado eso que llaman premio de consolación, sino que dicen que ni siquiera cumple con los requisitos...



Que ni siquiera tiene cédula profesional, requisito indispensable para ser Magistrado, por lo que algunos grupos políticos contemplan impugnar su designación...



Descarado sinvergüenza dijera mi abuela...



Ya ni la burla...



El que ya ni la burla perdona es el mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador, con eso de que mandó a sus diputados federales a hacer campaña en sus territorios para que busquen la reelección...



Algunos legisladores federales se engrandecieron y dijeron que nada se los puede impedir, que están en su derecho de ir por la reelección...



Pues la verdad es que podrán tener todos los derechos que quieran y todas las ganas de seguir cobrando otros tres años, pero si no sirvieron para un carajo en una legislatura, para qué fregados los queremos otra más...



Salvo la diputada federal Melba Farías, el resto de lo legisladores de Coahuila como Miroslava Sánchez, Javier Borrego, Fernando Salazar, José Ángel Pérez, con la pena pero no han hecho nada, sin pena ni gloria han pasado por esa curul, así es que bajo esas circunstancias será una burla que quieran reelegirse, para qué queremos garifero, dicen en mi pueblo...