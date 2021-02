15 Febrero 2021 04:10:00

Ya salió el peine

Ya salió el peine



Como lo prometido es deuda, y como en la Facultad de Ciencias de la Administración, Unidad Saltillo, los Montalvo-Cervantes siguen haciendo de las suyas, este domingo en sus redes sociales la directora, Yazmín Cervantes Ávila, difundió la rifa de un teléfono entre los estudiantes ¡que acudieron a votar en la última elección!



En la jornada electoral del jueves pasado, la FCA Saltillo fue una de las instituciones que más votos aportaron al candidato único, el ahora rector reelecto, Salvador Hernández Vélez. Las otras escuelas que más abonaron fueron la FCA Torreón, Jurisprudencia de Torreón y los dos bachilleratos, el Ateneo Fuente y la Venustiano Carranza... también de Torreón.



Ahora se sabe que en el caso de la FCA Saltillo, los universitarios acudieron, eso sí, a votar bajo su propio criterio, por la opción de Chava o la de nuevas elecciones, pero con la promesa y posibilidad de ganarse un iPhone nuevecito... ¡Y la misma directora lo difundió!





Se van a decantar



Mientras en el PAN Coahuila deshojan la margarita para decidir si van en Saltillo con un hombre o una mujer para la elección del 6 de junio, en el fondo, dentro y fuera del albiazul saben que se van a decantar por Tere Romo, exsobrina política, exesposa y excuñada de los únicos tres alcaldes panistas que ha tenido Saltillo, aunque, en este caso, las relaciones o, más bien, exrelaciones político-familiares no le garantizan nada.



Por cierto, el que mostró congruencia y de plano se desmarcó de agandallar posiciones, fue el dirigente municipal de Acción Nacional, Carlos Murillo Dávalos, quien asegura que hará a un lado cualquier pretensión de un puesto como síndico o regidor, y le seguirá en tratar de levantar a un vapuleado panismo.





Ni pa’l arranque



Solo 20 mil 298, de las más de 347 mil 500 vacunas que se necesitan en Coahuila para inmunizar a igual número de adultos mayores de 60 años, en los 38 municipios, fue la cantidad que envió el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que, este lunes, los promotores de Morena, perdón, perdón, los representantes de la Secretaría de Bienestar, arranquen la campaña de vacunación.



Y de seguro, al saber que no se darían abasto con la cantidad de dosis, a la Cuatroté se le ocurrió empezar por el sector rural, aun cuando son los adultos mayores de las zonas urbanas los que están más propensos al virus. En fin.





Jornada de informe



Este lunes se va a poner interesante, en buena medida por el informe de resultados de rendición de cuentas que la Auditoría Superior del Estado, que encabeza Armando Plata Sandoval, entregará a la Junta de Gobierno y a la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, en el Palacio de Coss, que respectivamente coordinan los diputados Eduardo Olmos Castro y Edna Dávalos Elizondo.



El documento, que se terminó desde el fin de semana, se entregará al Congreso local sin mayor protocolo y después se hará público para que cualquier interesado le pueda echar ojo.



Viene información relacionada con los ayuntamientos, el Gobierno estatal y organismos públicos autónomos.





Las encuestas



Las cúpulas nacionales de Morena y el PT, respectivamente a cargo de Mario Delgado y Alberto Anaya, acordaron que no solo se apliquen encuestas para designar candidatos en los municipios de Coahuila en donde el partido de moda lleva mano; también, en los cuales la nominación corresponderá al Partido del Trabajo.



La duda está en municipios como Acuña, Sabinas y Ramos Arizpe, en donde UDC pondrá el registro. ¿Las huestes de Lenin Pérez también le van a entrar a la encuesta?





Día de San Valentín



Buena cantidad de menciones se llevó la pareja conformada por José María Fraustro Siller y su esposa, la señora Beatriz Dávila de Fraustro, a propósito de una fotografía juntos que Chema publicó en redes sociales con motivo del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad.



No se hicieron esperar las reacciones y saludos para la pareja, la cual por cierto destaca por ser unida y feliz, y conformar una familia nacida en Saltillo.



“El amor es la máxima expresión de la humanidad y el sentimiento más puro. ¡Mi esposa y yo les deseamos un feliz Día de San Valentín!”, posteó el precandidato del PRI a la alcaldía de Saltillo.





¿De quién son los bigotes?



¿Quién ordenaría los anuncios panorámicos en los que un mostacho bien dibujado adorna la frase “Yo amo a Saltillo”? Hay varios, por distintos puntos de la ciudad. Es lógico pensar que los mandó colocar Armando Guadiana Tijerina, bigotón y de inseparable tejana, pero el precandidato de Morena a la alcaldía de Saltillo asegura que no son de él. ¿Entonces, de quién son los bigotes?



Por cierto, uno de los panorámicos está en propiedad del exgobernador Enrique Martínez y Martínez.