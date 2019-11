26 Noviembre 2019 04:05:00

¿Ya se acabo el año y el amor no llegó solo?

Este caso es enviado por una amiga de redes sociales. ¿Pasarás la navidad sola? ¿Los hombres son cariñosos solo los primeros meses? Tus noviazgos mas largos no duran mas de 4 años? Estas separada o divorciada? Es recomendable revisar como seleccionas a tu pareja.



La mujer por naturaleza tiene “el poder de elección”, en realidad la que conquista es la dama no el caballero, porque tiene un ovuló por mes mientras que él millones de espermas, en cuestión de la atracción ella tiene prioridad, por eso cuando vas a un bar recibes invitaciones y el regresa a casa solo. Hay varios mitos sobre el amor que te hacen daño por ejemplo: “el amor llega solo”. Según datos del INEGI el 10 % de las mujeres en México nunca se casaron ni vivieron en unión libre, para los hombres es un 6 %.



Es decir, si usted esta sola, se dedica a trabajar y a su familia, es muy probable que le vaya mal en el amor, esperando a que llegue el hombre indicado porque lamentablemente, si llega alguien pero la mayoría de los casos no es amor, es el plomero que fue a reparar la tubería, el abogado que le lleva su caso de pensión alimenticia, el repartidor de pizza y usted acepta estos pretendientes porque se siente sola y triste. Es como comprar la despensa con hambre, seleccionamos por desesperación.



Su ovulo es como una vacante de un socio y usted es la empresa, debería de hacer un concurso donde hubiera 60 solicitudes de galanes que pretenden ser su pareja estable, de ahí eliminar a la mitad que no cumplen sus criterios, hacer cantidad de entrevistas, pasar por varios filtros, tener 3 finalistas y elegir al mejor de todos, de esta manera es más probable que ud encuentre la pareja más adecuada, esperando al destino ud entrega lo más valioso que tiene: “el poder de elección”. Sobre todo si sus reuniones son únicamente con familiares y ud va de la casa al trabajo y a la zumba o gimnasio donde hay solamente mujeres.



Desde el inicio de la relación se acumulan puntos para que él se quede o se vaya, dependiendo del tipo de pareja que ud selecciona, pero aun si, solo utilizo como parámetro de elección los sentimientos, después de 18 meses a 4 años máximo los sentimientos cambian y la cantidad de estrés entre la pareja determina el destino o ruptura de la relación. Algunos tips para evitar que los hombres se alejen son: Tip#1 No busques pareja en bares, en la calle gimnasio o peor en redes sociales.



Buscar pareja en face o whats es el boleto más probable para la rifa de un abandono, por ejemplo si usted está en la calle y alguien la invita a salir usted dirá que no, porque es un desconocido o porque no le gusta o se ve pobre, cualquier pretendiente tiene que ser atento, caballeroso, protector, etcétera para que usted acceda a salir con el y tiene que hacer un esfuerzo mayor para que usted confié y se enamore, cuando usted entra a un grupo de whats o face buscando pareja aunque sea solo ocasional, usted le quito todo el esfuerzo al hombre, es más él estaba acostado en su cama, en pijama y el único esfuerzo que hizo fue mandar un mensaje a través de su celular y platicar, así es como las mujeres se quitan el valor.



Cuando el hombre no se esfuerza, no incrementa la cantidad de testosterona en su organismo, esta hormona esta asociada con los retos, entre mayor sea mayor interés pone en la dama, si es muy fácil la conquista el hombre pierde interés, disminuye su testosterona y se va. Tip# 2 Recomendable que el hombre sea mayor que la mujer, si quiere a alguien que asuma compromisos sobre todo si usted es madre soltera, tome en cuenta que el cerebro del hombre madura 5 años más tarde que el de la mujer, si usted tiene 30 y el 29 años es poco probable que la relación funcione, por otra parte tampoco se recomienda una diferencia de edad mayor a 10 años, de ser así el será muy celoso y posesivo además de que habrá dificultades en hábitos y es más probable que la relación sea asfixiante y usted sea la que se aleje.



¿Quieres saber más? Facebook: el químico del amor. (En el muro encontraras mucha información gratuita). ¿Quieres rescatar la relación? Hace cuanto que no conoces un soltero que quiera comprometerse, ingresa al club de solteros del Químico del Amor. Separa tu cita 844 10 00 862.