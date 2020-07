14 Julio 2020 04:08:00

Zacatito presidencial

Le dice un borracho a su compadre que estaba todo preocupado porque ya eran las 4 de la mañana y seguían en la cantina:



–Bueno, qué, ¿a poco le tienes miedo a tu esposa?



–No, no, miedo, no. Pánico, sí.



“Zacatito pal’ conejo”, solía decir mi abuelo cuando veía a alguien que le sacaba al parche, que tenía miedo. Y ayer que estaba viendo la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador, no pude evitar pensar: “Zacatito pal’ conejo”.



Y es que el amado líder cabecita de algodón que nunca le ha tenido miedo a nada, resulta que ahora le tiene pánico a Donald Trump. Ni yo le tengo tanto miedo a mi mujer como AMLO a Trump. Por alguna extraña razón al tabasqueño se le frunce el ceño cuando le preguntan cualquier cosa relacionada con el Presidente de EU.



Por ejemplo, luego del viaje a Washington, donde presumieron ser tan amigos, Trump salió una vez más a atacar a los mexicanos, ahora por el tema de la Covid-19, diciendo que gracias a su muro habían logrado detener al coronavirus en la frontera. Y no solo eso, pese a que supuestamente la relación con México está tan buena que está para chuparse los dedos, Trump anunció que ampliará otros 700 kilómetros la dichosa barda. Así que no es que nos odie, sino que nomás no nos soporta.



Y sobre este asunto del muro fue que le preguntaron a López Obrador. ¿Y qué contestó? Naaada. El mismo Andrés Manuel que cada mañana puede aventarse hasta una hora hablando para responder una pregunta de sus lambiscones oficiales, ayer que le preguntaron por el muro volvió a salir con que nanay. Que de eso no habla. Que no se va a enganchar ni a confrontar por el muro. O lo que es lo mismo: ¡tiene mello!



¡Tápese la boca!



¿Tú eres de esas personas que ve las conferencias de prensa de Hugo López-Gatell? Yo hace tiempo dejé de hacerlo porque simple y sencillamente no le entiendo al subsecretario.



Sus conferencias son como esas series de narcos larguíiisimas que las ves en el capítulo 7 y luego las vuelves a ver en el capítulo 55 y siguen en lo mismo. López-Gatell es como “El Señor de los Cielos”, nomás que en lugar de vender drogas y ligarse mujeres guapísimas, vende falsas promesas de normalidad y se liga a mis tías solteronas.



El otro día el rockstar del coronavirus salió con la chistosada de que, bueeeno, pues siempre no vamos a presentar el semáforo de la pandemia por culpa de todos menos de él. Y que se suelta como tehuacán agitado: que si los gobernadores no hacen su chamba, que si es culpa de la gente porque no hace caso, que si es culpa de los medios porque no dicen lo que dice que dijo, que si es culpa de la Santísima Trinidad por no hacernos el milagro, que si es culpa de Layún. total que para el funcionario el desastre del coronavirus es culpa de todos, menos de él.



En su lógica, todos lo hemos hecho muuuy mal y el único que lo ha hecho bien es él mismo. A lo mejor es el cansancio, pero a López-Gatell se le olvida que quien ha dado el peor ejemplo en todo este tiempo ha sido su propio jefe, el Presidente. Durante meses, por ejemplo, AMLO se negó a ponerse un cubrebocas, no fuera a ser que lo viera la gente y pensara que no es inmortal y todopoderoso.



Curiosamente, López Obrador se lo puso para ir a EU, lo cual revela que el Presidente es uno de esos mexicanos que, en cuanto cruza la frontera, se porta bien, respeta las reglas, se comporta en público. ¡y hasta habla de corridito!