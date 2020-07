10 Julio 2020 04:10:00

Zaragoza sin agua y sin estrategia

Mientras los municipios de Nava, Allende y Morelos progresan con fuertes inversiones en materia de infraestructura, Zaragoza sufre de un histórico rezago para pena y castigo de sus habitantes…



La alcaldesa Ángeles Flores tiene otras prioridades que están por encima de la escasez del agua para uso doméstico, las calles llenas de baches, la basura acumulada por deficiente servicio en la recolección, contaminación, falta de alumbrado público, en fin, para estas obras públicas no hay recursos…



La doña parece más empecinada en velar por sus intereses personales y políticos para asegurarse que su sucesor sea de su círculo de funcionarios, a quienes maneja caprichosamente, que en pensar en el bienestar del pueblo que en ella confió…



Su mira está en quién le dejará el mando y para ello ya empezó a desintegrar parte de su gabinete y personal administrativo para comprometerse con un nuevo equipo que le favorezca sus ambiciosos planes…



En tanto las oficinas y los pasillos son un hervidero de dimes y diretes, intrigas y espionajes, los zaragocenses siguen olvidados y desilusionados, maldecidos por el desempleo y la crisis económica, por si fuera poco la pandemia del coronavirus…



Vienen las semanas más complicadas de altas temperaturas y la mitad del pueblo no tiene agua, los pozos agotados y la alcaldesa sin una propuesta para mitigar ese grave problema…



El agua no falta en las nogaleras, todos con sistemas de riego eficientes, pero la alcaldesa no encuentra dónde perforar o dónde alimentar la red domiciliaria para cientos de familias que carecen del vital líquido…





Peligran ahorros de más de mil trabajadores



Donde deberá de intervenir más temprano que tarde el dirigente sindical Leocadio Hernández Torres será en la maquiladora Elektrokontakt, también conocida como EKM…



Y es que el encargado de las finanzas de dicha manufacturera se puso a confiar los manejos de los dineros de la empresa y también de los ahorros de casi 700 trabajadores de la planta Piedras Negras y otros tantos en Sabinas en una mueblería que quiso convertirse en banco y se declaró en quiebra la semana pasada: Banco Famsa…



Ahora los encargados de EKM deberán de comenzar una serie de trámites para ver cuánto pueden rescatar de los millones de pesos de los ahorros de sus trabajadores y empleados de confianza y también de los dineros de la propia empresa, ya que si bien el IPAB, Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, respaldará parte de esos dineros, la realidad es que no todo se podrá recuperar…



Muchos de los trabajadores ya esperaban este medio año, en julio y agosto la entrega de ese ahorro para hacer frente al regreso a clases, pago de inscripciones o compra de útiles escolares, pero eso no será público porque ahora la maquiladora EKM deberá de contratar un abogado para que se dé a la tarea de recuperar parte de los dineros de la empresa y de los trabajadores…



Veremos pues en qué termina esto no sólo para la maquiladora en Piedras Negras, sino también en Sabinas…





Antero Alvarado y brote de COVID en Allende



Todos estamos expuestos a contraer Covid, unos más que otros, pero al final si nos mantenemos activos, ése es un riesgo latente y de la misma forma que el alcalde de Sabinas el miércoles resultó positivo, ayer jueves fue el caso de Antero Alvarado, alcalde de Allende, dio positivo a la enfermedad y deberá estar bajo tratamiento médico por las siguientes tres semanas…



El caso es que no sólo fue el alcalde quien resultó positivo, sino un grupo de 10 funcionarios y empleados municipales quienes también se fueron a casa y provocaron toda una serie de pruebas en cascada por sospechas o personas con quienes tuvieron contacto en los últimos días…



El munícipe de Allende había realizado varias pruebas periódicas para dar seguimiento y cuidarse de la enfermedad y pese a eso y a los cuidados extremos de sana distancia y todos los protocolos de sanidad, finalmente la enfermedad lo encontró y ahora deberá de estar aislado y con cuidados médicos para ver la evolución y cómo es que lo trata la pandemia…





COVID y los médicos de Piedras Negras



El tema de Covid es complicado en Piedras Negras, pero en especial en el sector salud, donde se ve que los médicos han resultado positivos en una buena cantidad…



Apenas en el reporte de ayer fueron siete los médicos que resultaron positivos y que se unen a una veintena que ya habían sido diagnosticados a Covid en la semana previa…



También otros trabajadores de la Secretaría de Salud como enfermeras y enfermeros han resultado con este padecimiento, lo que hace entender el llamado de la doctora Rosario Tello para la contratación de más trabajadores de la salud, médicos en especialidades, pues el Covid ha alcanzado de forma alarmante a la población de este gremio…