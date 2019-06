13 Junio 2019 04:10:00

Zócalo Piedras Negras, 54 años

HOY PERIóDICO ZóCALO Piedras Negras cumple 54 años, un aniversario más en el cual mantenemos firme nuestro compromiso de informarle de manera veraz, completa, oportuna y siempre con la finalidad de reflejar de la forma más clara lo que sucede en nuestra comunidad, en la ciudad, el estado y el mundo, para que usted no solo se informe, sino que además analice lo que sucede y tome mejores decisiones en los distintos ámbitos en que se desenvuelve: En su entorno familiar, en su entorno educativo, en la sociedad y en su entorno laboral…



EN ESTE 54 ANIVERSARIO la familia Zócalo, Don Francisco Juaristi Septién, los contadores públicos Francisco y José David Juaristi Santos y todos quienes estamos involucrados en la tarea diaria de informar en las distintas plataformas impresas y digitales, refrendamos nuestro deber de informarle…



AGRADECEMOS A TODOS NUESTROS lectores que día a día toman en sus manos la edición impresa que adquieren en el crucero, en el Oxxo, en la tiendita o centro comercial pues esa acción nos mueve a hacer cada día mejor y más eficiente nuestro trabajo…



EN UN MUNDO TAN convulsionado por los temas económicos, políticos, migratorios y de seguridad, es importante que la información fluya en tiempo real, pero más importante es que la información sea completa y objetiva…



GRACIAS DE NUEVA CUENTA POR todos estos años de lealtad a Zócalo Piedras Negras, en los cuales han ocurrido toda serie de vicisitudes y retos que no nos han frenado en la tarea y compromiso con nuestros lectores…



A QUIENES NOS LEEN EN Múzquiz, Sabinas, San Juan de Sabinas y toda la Carbonífera; también a los muchísimos lectores de los Cinco Manantiales, Eagle Pass y San Antonio, Texas y sobre todo a los de Piedras Negras no nos cansamos de agradecerles estos primeros 54 años y vamos por muchos más…



III

MUY OCUPADO ANDA EL ALCALDE de Morelos, Xavo de Hoyos, luego de que este mes se estima iniciará operaciones la empresa CVG manufacturera que anunció hace algunas semanas en su más reciente visita el gobernador Miguel Riquelme…



LA PRIMERA ETAPA DE DICHA empresa dará empleo a mas de mil 200 personas, con lo que Morelos se podría convertir en el nuevo municipio generador de empleo para la gente de los Cinco Manantiales…



TRAS EL CIERRE Y DEBACLE del empleo en Zaragoza y Allende, con la salida de maquiladoras que se fueron a Parras y Torreón, ahora Morelos pone el ejemplo y deberá de impulsar estas fuentes de empleo entre la gente de toda la región para que no tengan que trasladarse hasta la Carbonífera o a Piedras Negras a buscar chamba…



MUY BIEN POR EL ALCALDE Xavo de Hoyos y mejor para la población pues así la chamba está muy cerca de su casa, eliminan 100 horas al mes de traslado en transporte y el dinero de la derrama económica en sueldos se queda en los Cinco Manantiales…



YA SE TIENE MÁS DE la mitad de solicitudes de empleo y la cosa sigue en avance muy aprisa para que inicie operaciones en este mismo mes…’



III

QUIéN APROVECHó NO SOLO para tomarse la foto con el triple campeón pesado del mundo, Andy Ruiz, en su visita a Palacio Nacional allá en la capital del país fue el empresario muzquense Alejandro Garza de la Garza…



GARZA DE LA GARZA QUIEN PARTICIPA activamente en la asociación “Hoy y siempre por amor a Múzquiz” para atraer recursos federales hacia su municipio, es un personaje que se escuchará mucho en los próximos meses…



EL EMPRESARIO APROVECHO LA visita del campeón mundial a palacio nacional, en donde saludó al presidente Andrés Manuel López Obrador, para al término de esa reunión enviar un saludo acompañado de Andy Ruiz para toda la raza de Múzquiz…



EL EMPRESARIO MUY CONOCIDO en Múzquiz es directivo del Grupo Carso y muy cercanos al presidente López Obrador…



DICEN, SIN HACER MUCHO ruido, que es quien debería contender por Morena en futuras elecciones, pero habrá que ver, hay que darle tiempo al tiempo…



SEA O NO CANDIDATO A la diputación o la alcaldía de Múzquiz en el futuro, Alejandro ya gestiona recursos para proyectos que eleven el nivel de vida de los muzquenses…