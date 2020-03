03 Marzo 2020 03:00:00

Zurdo situacional

UN TEMA QUE PASA desapercibido para muchos, pero que aquí mismo lo publicamos y también en http://www.eldeportivosaltillo.com es sobre la medida que tomo la Liga Mexicana de Beisbol, al desaparecer al pitcher zurdo situacional, porque no solo se tendrá que enfrentar a un bateador, sino consumar tres out, antes de abandonar el montículo.PARA MUCHOS AL abordar el tema, aseguran que lo hacen en el afán de que los diferentes managers no utilicen muchos lanzadores y evitar que los juegos se alarguen entre salida de lanzadores y la entrada de los coach y manager, también el calentamiento que usted y yo sabemos que le permiten ocho lanzamientos, previo a iniciar su trabajo monticularQUIZAS ES PARA agilizar cada uno de los juegos, pero como dijera en su momento quien fuera presidente de la LMB, Pedro Treto Cisneros, le van a ir quitando la esencia del beisbol con este tipo de medidas, que a algunos les podrá gustar y a otros no, pero el beisbol seguirá siendo beisbol.POR ESO MUCHOS lanzadores que venían solo para enfrentarse a un solo bateador, y se preparaban para ello, mentalmente y fisicamente también, ahora tendrán que cambiar y prepararse para mantener cuando menos una entrada en la loma de los disparos, porque tendrán que cambiar su rotación de lanzamientos al saber que van a estar mas tiempo en la loma.DE LO CONTRARIO ya la “chamba” se termino para ellos y sobre este tema tan interesante platique ayer con Roberto Vizcarra, manager de Saraperos, a su arribo a los entrenamientos de los Saraperos que abrió a las diez de la mañana en el Estadio Olímpico, en donde todo mundo recorrió la pista del tan gastado tartan.DE ENTRADA EL sonorense se mostró inconforme, porque fue mu claro al decir, “si traigo a tal o cual lanzador y me lo reciben con un cuadrangular, me tendré que aguantar, hasta que saque los tres outs, una medida que puede gustarme o no, pero tendré que aceptarla, y para ello vamos a trabajar con nuestros lanzadores”, dijo entre otras cosas.EXPLICO QUE ENTIENDE que la medida que se optó es para darle fluidez a cada uno de los encuentros, “pero creo que le quitan la magia que tiene el beisbol, el sabor, pero nosotros como dirigentes de un equipo, solo vamos a aceptarla, para ver como funciona y que no se pierda el interés por el beisbol mexicano”.LA TEMPORADA ANTERIOR Saraperos utilizo a tres lanzadores en esta situación como son los casos de los zurdos Alejandro Soto, Ozzie Mendez y Carlos Zúñiga, quienes no solo saben lanzar como situacionales, también lo saben hacer durante mas tiempo que un solo bateador y ahora seguramente al menos los dos primeros están preparados para ello.POR CIERTO EL manager Vizcarra dijo sentirse muy satisfecho, porque se ha reforzado el pitcheo con la llegada de Edgar Gomez y Orlando Lara, entre otros y confía que el equipo estará dando la pelea en la temporada que arrancara el proximo mes de abril.TAMBIEN PLATICAMOS CON el Chapo Vizcarra sobre la llegada del zurdo veracruzano, Orlando Lñara, pero mañana vamos publicar sobre este tema, que también luce interesante y que seguramente dará grandes satisfacciones a los aficionados que ya preparan para ir a apoyar a Saraperos.AMIGOS GRACIAS Y BUENOS DIAS.