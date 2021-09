UN AÑO SIN CRUZAR A EAGLE PASS

Hace un año que las autoridades federales decretaron que por el tema de la pandemia, los que vivimos al sur del río Bravo tendríamos restricciones de paso: Sólo de actividades esenciales podrían cruzar si no eran residentes o ciudadanos norteamericanos. Eso provocó desde el inicio una debacle comercial en muchos negocios, por no decir en todos…Ahora, a un año, autoridades como el alcalde Luis Sifuentes y el juez David Saucedo se olvidaron de apoyar a los comercios y negocios que dependían del turismo que provenía de Coahuila y sin apoyos, los han dejado sucumbir, ir a bancarrota o que los negocios cierren… Aún cuando en unos meses más o allá por diciembre se decidan a levantar esa restricción, es decir, cuando del lado de Coahuila también esté el proceso de la vacuna y muy avanzada la cobertura, entonces se abrirán los cruces y tardarán meses o años, para que el comercio se recupere, no será inmediato… Porque hoy por hoy, la mayoría de los negocios comerciales lucen abandonados, con pocos clientes y como dijo el empresario Mario Dávila, dejaron que Eagle Pass se convirtiera en un pueblo fantasma…

DESESPERACIÓN DE LOS MIGRANTES

Con esto del tema de la suspensión de los procesos de comparecencia en Corte para solicitudes de asilo, algo que pasa en algunas fronteras de densidad de población mayor, como Tijuana, es que los miles y miles de migrantes que ahí están en espera de asilo, ya comenzaron a desesperarse y ése es uno de los temores de Estados Unidos y de México… Ante esto, en el caso de Piedras Negras, se ha insistido a los migrantes que este proceso de asilo está suspendido, no hay fechas ni hay plazo, por ello les dicen a los migrantes de forma acertada que el proceso de solicitud lo pueden hacer desde su país, para que no lleguen a la frontera y se desesperen e intenten cruzar de forma ilegal… Ojalá y que ese llamado que ha hecho tanto Paúl del Rincón de Aduanas de Eagle Pass como Héctor Menchaca de enlace municipal con Aduanas, sea entendido y que los migrantes no se desesperen y caigan en actitudes como ya ocurre en Tijuana… Por ese riesgo es que CBP de Paúl del Rincón realiza ejercicios para contener tumultos en los puentes, porque hay que ser claros que el riesgo crece día con día…

NEVADA HISTÓRICA, 28 CENTÍMETROS EN ACUÑA

Conforme pasen las horas y uno o dos días , el alcalde de Acuña, Roberto de los Santos, comenzará a tener ya un balance de los daños que ha ocasionado esta tormenta invernal, pues serán daños de muchos tipos y afectaciones.. Hay que comentar que la tormenta invernal que azotó Acuña el jueves fue muy distinta a la del lunes, porque la primera se enfrentó con muchas horas sin energía eléctrica y la segunda ya los servicios casi estaban normalizados en su totalidad… Ésta fue una nevada histórica, si consideramos la estadística que las autoridades de Del Río tienen al respecto, que data de 1915, ésta es la de mayor nieve que se precipitó con 28 centímetros u 11.2 pulgadas… Por ello es que deberán de sentirse en los siguientes días los daños al sistema de agua, a las calles y avenidas y a edificios y viviendas… Fue una semana histórica de bajas temperaturas y dos días al menos con nevadas en la Región Norte de Coahuila, que quedarán ahí para el recuerdo…

Y EL COVID 19?

Un beneficio que nos dejará y que tendremos a bien apreciar a partir de la próxima semana con todo esto de la tormenta invernal, es que estos cinco días de frío intenso obligaron a prácticamente toda la población de la zona norte del estado a resguardarse en casa y salir lo menos posible… Ante ello, la estadística de la pandemia se desplomará en los 10 municipios de la zona norte y eso ayudará mucho a que las autoridades, médicas sobre todo, tomen un respiro de esta batalla contra la terrible enfermedad… Por ello el secretario de Salud, Roberto Bernal, reflejará números positivos que podrán dar pie a estrategias en Piedras Negras, Acuña y los Cinco Manantiales, así como Jiménez, Guerrero e Hidalgo, donde los casos serán menos cada día y eso ayudará a que hospitales bajen su ocupación y que las pruebas también se reduzcan ante el corte de la cadena de contagios con esta casi semana de aislamiento obligado por la madre naturaleza…