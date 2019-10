10 frases que reflejan la soledad de las personas antes de quitarse la vida

Estas frases de un estudio socioantropológico muestran las. Recuerda que quitarse la vida no es la solución.Existen muchas explicaciones del porqué alguien decide quitarse la vida. Unas giran en torno a que es un acto de hedonismo, en el que el suicida anhela que su muerte sea ejemplar, que aquellos. Otra habla de la carencia de afecto, en la que el sujeto que decide suicidarse, no encuentra cabida en el mundo y en un momento psicótico se quita la vida.Laes algo que se relaciona con el suicidio, y está ligada directamente al sentimiento hedonista del sujeto por significar en la vida de las personas que lo rodean. Es decir, si bien la persona es objeto de afecto, ésta no es capaz de interpretarlo, o en el caso contrario, efectivamente jamás se vio reflejado en la vida de alguien más.Esta enfermedad tiene la característica de que el eje rector es el. Algunos autores señalan que la depresión es una enfermedad egótica en la que la persona se sume en sus problemas con la percepción que sólo a él o a ella le suceden esas cosas. Pierden la proporción de poder imaginar a alguien más en su lugar y esto hace que su imaginario del Yo se perciba como único y especial. Si se percibe que no se tiene nada en común con el entorno o las personas en él ¿Quién más que yo sabe de este sufrimiento?El doctor, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, dedicó un par de años a la recopilación de mensajes dejados por suicidas. El trabajo extensivo fue publicado con el nombre de El don y la palabra. Un estudio socioantropológico de los mensajes suicidas, en el que rigurosamente, con un equipo interdisciplinario analiza a detalle los mensajes, asimismo recurre a las entrevistas de familiares para así completar más el proceso.A continuación unos extractos de las notas más impactantes dejadas por los suicidas. En algunos se puede leer la vehemencia con la cual deciden quitarse la vida, reflejo de frustraciones y de no comprender cómo es que la vida ocurre. Una de los más impactantes, es el mensaje de unquien trabajaba en la bodega de su padre, dice odiar a todo el mundo, a su abuela, a su tía.De igual forma se puede leer un mensaje dejado por una, quien refleja su desesperación por no poder encajar en el mundo y mucho menos cambiarlo. Con un sentimiento de soledad, decide citar a Nietzsche y a Alex Pope.Caso 87: Papá, no crecí, no soy feliz, adiós, T.K.M. (firma)Caso 82: Gaby tiene la firma y lleva el apellido, así es que se chingan, Buitres. (firma)Caso 117: Me voy al cielo, ustedes quedan con Dios. (firma)Caso 89: Te pido que no le digas a nadie lo que hice. Ingéniatelas, pero no digas ¿ok? Te quiero. (firma)Caso 102: Lo que hay en el puerco (alcancía) es para mis veladoras, no para ti. (firma)Caso 105: Gracias a todos por hacerme su ausente. (firma)Caso 54: No puedo darle la cara a mi familia. Atentamente. (firma)Caso 84: Hacen todo mal, no sean tontos no es esquizofrenia. (firma)Caso 113: Perdónenme, los quiero mucho. Por favor que Juan consiga un acta de defunción por complicación de VIH, así podrán cobrar el seguro del auto que está a nombre de Juana. Incinérenme de inmediato y no deseo rosarios ni misas, por favor perdónenme. Juana no sufras mucho, piensa que ahora soy feliz y gracias por tu amor. Del trabajo, es mentira, no existe y me apena haberlos engañado todo este tiempo. (firma)Perdónenme por favor, Carlos deja esa vida, mira a lo que conduce. Dios los bendiga.Caso 90: Querida familia, sé que les hice sufrir mucho sufrir mucho pero quiero que sepan que yo no podía estar aquí más. No era para mí este mundo. Nunca quise hacerle daño a nadie, y no fue nunca mi intención. Traté de hacer algo que no pretendía. Siempre soñé sola sin que nadie me alentara, pero conocí el mundo como es y supe que no se necesitaba una sola persona para cambiarlo, sino a varias. Me gustaría que entendieran lo que para mí fue vivir. Colocarán lo siguiente en donde estaré muy feliz: bendecidos son los olvidados pues ellos quedan con los mejores y los mismos errores, F. Nietzsche, como son felices las vírgenes inocentes, el mundo olvidado por el mundo olvidado, brillo eterno de una mente perfecta, cada plegaria acepto, y cada una con resignación, Alex Pope.Caso 95: Puta tía Marta, te odio. Puto tío Chupón te odio. Puta abuela, te odio hija de tu puta madre. Atentamente: el que se colgó. Y espero que ya no chinguen la madre, y no quiero a ningún hijo de su puta madre porque todos me odiaron.El suicidio no es la mejor opción para enfrentar los problemas, lo que parece ser es que aquél que lo lleva a cabo con éxito, no tuvo oportunidad de dudarlo y reflexionar. El suicidio, las cuales aún no ayudan a comprender el acto que atenta contra la propia vida.