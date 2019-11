10 motivos por los que tu tarjeta de crédito pudo ser rechazada

Si intentaste hacer un pago con tarjeta y te lo rechazaron, es posible que te hayas preocupado debido a que muchas cosas podrían haber desatado esa falla.El data center de Prosa facilita algunas operaciones de crédito y débito en diversas entidades de América Latina, y en nuestro país trabaja con Banorte, HSBC, Santander, Banjercito, Invex y Scotiabank, especialistas nos comparten algunos motivos por los que pudo haber fallado tu pago para que ya no te preocupes.En estos casos el banco o la tienda departamental emisora pueden haber reportado directamente la tarjeta como bloqueada en las 24 horas posteriores a la fecha límite para saldar el adeudo pendiente.Aunque la cuenta esté activa y/o con fondos disponibles, si la fecha de vencimiento impresa en la tarjeta está vencida podría ser inválida al momento de la transacción. El usuario debe contactar a la entidad emisora para reemplazar el plástico por uno nuevo.Las entidades emisoras suelen tener un patrón de uso basado en tus compras y movimientos habituales. Si detectan un cargo por un monto o comercio sospechoso o desde un lugar poco habitual, podrían bloquear la tarjeta de crédito o débito e incluso blindar la cuenta, hasta que el titular valide personalmente la compra, reactive y/o solicite una tarjeta nueva.La cuenta no tiene la cantidad necesaria para hacer el pago.El banco no autoriza el pago porque es superior a lo que tienes aprobado en tu línea de crédito o el límite máximo de cobro con esa tarjeta, previamente aprobado por el titular.Realizaste más pagos de lo habitual y tu banco frena el uso de tu tarjeta por seguridad.En algunos casos tienes bloqueadas las operaciones en línea y debes activarlas.El banco emisor tiene tus operaciones limitadas al país en que se emitió.Si se harán cargos recurrentes es posible que el banco detenga la operación hasta que la autorices por otros medios.En este caso se trata de un error al capturar alguno de tus datos de autenticación como: fecha de caducidad y/o número de la tarjeta, teléfono o dirección asociados al plástico.Si la red de pagos no reporta algún problema generalizado en los bancos y de todos modos la compra no se autoriza con el plástico, lo más recomendable es que el titular contacte directamente con la institución emisora, pues quizá se activó un bloqueo o el sistema detectó actividad extraña en la cuenta.