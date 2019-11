Mujer pisa la cara de su bebé y trata de ahogarla

En redes sociales circula unen el que se aprecia como una mujer pisa y se sienta sobre su propia hija quien entre lágrimas le pide ya no lo lastime pues ya le duele el pecho. PublicaLas imágenes son muy fuertes, por eso pedimos discreción. En el material el sufrimiento de la pequeña es evidente.La niña está acostada en la cama, elempieza con la mujer parada sobre la cama en donde se encuentra la niña acostada y de fondo suena música (reggaetón) y enseguida la mujer comenzó a pisar la cara de la pequeña para evitar que respirara, el otro pie lo tiene sobre una de las piernas de la niña.Después, en else puede apreciar que la mujer se sienta sobre la cara de la pequeña, cabe destacar que la agresora, hasta el momento, no ha sido identificada.Finalmente, tras dos minutos de agresiones hacia la niña de aproximadamente 3 años de edad la mujer se coloca sobre la ella, quién está boca abajo mientras la agarran de los brazos y la retuerce.Sin embargo, en redes sociales miles de usuarios piden que la agresora sea denunciada con las autoridades correspondientes.