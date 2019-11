3 razones por las que Disney+ será el más feroz competidor de Netflix

Ciudad de México.- Disney sale del castillo real, y entra al mundo del "streaming". Y lo hace con toda la fuerza de su tamaño.



Desde los clásicos como "Blanca Nieves" y "La sirenita" hasta las historias de super héroes de Marvel, Disney+ aglutina los contenidos producidos durante casi un siglo en una sola plataforma que se inaugura este martes en Estados Unidos, Canadá y Países Bajos.



Con una enorme campaña publicitaria que incluyó un tráiler de dos horas para mostrar los muchos contenidos que se podrán encontrar en el nuevo servicio de streaming, la compañía entra con fuerza en la batalla por controlar qué vemos para entretenernos.



Los servicios de streaming con más usuarios del mundo, Netflix, Amazon Prime Video y la recién lanzada Apple TV+, miran con atención la nueva aventura de Disney,



Disney+ es la más reciente expansión de una compañía que no ha parado de crecer en los últimos 30 años.



Entre las adquisiciones más publicitadas están los estudios de animación Pixar por los que pagó en 2006 US$7.400 millones, y Marvel, que pertenece a la compañía fundada en 1923, tras erogar US$4.000 millones en 2009 para incluir en su catálogo algunas de las más taquilleras películas basadas en libros de comics.



Según el sitio web de Disney, la adquisición más costosa de todas fue 21st Century Fox, compra concretada este año por US$71.300 millones.



Ahora, buena parte de toda esta producción audiovisual estará disponible en Disney+, y aunque no todos los contenidos podrán verse desde el primer día, en el momento del estreno habrá una gran cantidad para diferentes gustos y edades.



En marzo del próximo año estará disponible en Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España. Para América Latina no hay fecha clara todavía de su lanzamiento, aunque en una conferencia organizada por Disney a principios de este año, afirmaron que en el primer trimestre de 2020 debe estar disponible para la región.



Ante tantas opciones para ver películas series y documentales, surge la pregunta de qué trae de diferente Disney+, y si realmente puede competir con Netflix, que sigue con su cómoda ventaja de 158 millones de suscriptores, de acuerdo a cifras de Statista.



Aquí te contamos tres razones por las que Disney+ parecer un fuerte competidor de Netflix.



1- Contenidos para toda la familia

Si bien Netflix ya tiene un nutrido catálogo de contenidos para niños, jóvenes y adultos, Disney llega con la promesa de ofrecer clásicos de todos los tiempos como Aladino, La Bella y La Bestia, todas las partes de Toy Story, y Star Wars (La Guerra de las Galaxias), en una misma plataforma.



Además, ofrece una serie basada en Star Wars llamada The Mandalorian que será transmitida exclusivamente por Disney+. La serie está ubicada en el universo de Star Wars años antes de los eventos relacionados con El regreso del Jedi.



La serie animada de X-Men, la película Avengers: Endgame, y las 30 temporadas de Los Simpsons prometen ser algunos de los contenidos que más usuarios atraiga.



Trae además los documentales de National Geographic que intentan ofrecer una alternativa a la amplia gama de documentales de naturaleza disponibles en Netflix, entre ellos las series de BBC como Blue Planet o Planet Earth.



Aparentemente, Disney+ ofrece una serie o película para todos, algo que también se podría decir de Netflix.



Sin embargo, la compañía fundada por Walt Disney en 1923 se inicia en el negocio del streaming mostrando exclusivamente sus propios productos, mientras que Netflix sigue siendo una plataforma para contenidos no solo estadounidenses o en inglés, sino que también muestra una parte de la producción audiovisual del mundo.



Netflix es conocida en el mundo audiovisual como una compañía abierta a nuevas propuestas, lo cual diversifica las opciones de su ya amplio catálogo.



Una de las alianzas más publicitadas en los últimos meses fue el acuerdo firmado con el ex presidente estadounidense Barack Obama y su esposa Michelle Obama para producir contenidos que estarán disponibles en Netflix.



2- Precios

Disney+ comienza con un precio más bajo que el propuesto por Netflix.



El servicio costará US$6,99 al mes o US$69.,99 al año, mientras que Netflix incrementó el precio de su plan Standard, el más popular, de US$10.99 a US$12.99 para sus suscriptores en Estados Unidos este año, aunque este incremento no se ha hecho efectivo todavía para buena parte de América Latina.



Disney+ es incluso más barato que el plan menos costoso de Netflix, el básico, que permite visualizar contenidos en una sola pantalla y no permite streaming en alta definición.



Sin embargo, para los nuevos usuarios, Netflix ofrece un mes de uso gratuito, mientras que Disney+ permite acceder a ella sin costo solo por una semana.



3- Dispositivos y conectividad

Si bien todas las plataformas de streaming requieren una conexión a Internet activa y estable para poder utilizarse, las compañías ofrecen opciones para poder compartir la misma cuenta entre diferentes dispositivos, y permiten ver offline.



Sin embargo, no todos bajo las mismas condiciones.



Netflix, por ejemplo, permite bajar series, documentales o películas pero deben ser vistas en un tiempo determinado. Algunos contenidos ofrecen una semana para verlos antes de que la descarga se borre automáticamente, otros quedan en las memorias de los dispositivos por menos de 48 horas.



Permite, además, compartir la cuenta entre diferentes dispositivos, lo cual promueve que muchos usuarios compartan su cuenta con familia y amigos, pero la cantidad de dispositivos está en dependencia del plan que tenga el usuario. El máximo que admite es ver en 4 pantallas simultáneamente, una opción del plan Premium, el más caro, que puede llegar a costar US$15,99.



Disney+ funcionará en 4 dispositivos al mismo tiempo, los contenidos serán descargables ilimitadamente y se podrán incluir siete perfiles diferentes, todo esto por el mismo precio del único plan de US$6,99.



Podría esperarse que la plataforma esté comenzando con este precio para conquistar a una parte de los usuarios que están en otros servicios, y que luego, con el tiempo, incremente u ofrezca otros planes con diferentes opciones por un precio más alto.



Al igual que Netflix, Disney+ podrá verse en televisores inteligentes, teléfonos móbiles, tabletas, y consolas de juego.