Cinco días y nada sobre Raúl; desaparece otro joven

A cinco días de la desaparición del estudiante monclovense del Tec de Monterrey , autoridades siguen circulando la ficha de búsqueda para su localización sin que al momento la Fiscalía General del Estado de Nuevo León haya emitido información en relación a si se cuenta con algún indicio tras su desaparición.Raúl Ignacio Fernando Saldaña Zertuche, de 23 años, es hijo del empresario Raúl Saldaña, y de quien se desconoce su paradero desde el pasado 16 de octubre. Ayer mismo se supo que hay otra persona extraviada junto con el, de nombre Saúl Alejandro Sandoval de 22 años.El día de su desaparición, Sandoval Trejo vestía un pants negro con una chamarra verde y tenis negros sin que se pudiera determinar la actividad que realizaba antes de su desaparición.Agentes ministeriales ya se han entrevistado con familiares y amigos para poder establecer el motivo por el cual se perdió contacto con él, así como precisar si alguno de ellos sabía si tenía planeado visitar un lugar o encontrarse con otra persona.Aunque las autoridades no han precisado que ambos tengan relación, una fuente de la Fiscalía Estatal cercana a las investigaciones dijo de manera extraoficial que ambos jóvenes se conocían desde hace tiempo.El informante dijo que la autoridad estatal indaga sobre una supuesta llamada de extorsión que recibió Raúl y luego desapareció.Las investigaciones de ambos casos se mantenían herméticas, pero la fuente destacó que los dos hechos estarían vinculados entre sí."Se está investigando si desaparecieron al mismo tiempo, posiblemente estaban juntos", dijo el informante.Hasta el momento los familiares del joven monclovense han preferido omitir declaraciones ante los medios de comunicación, señalando que la línea la tienen abierta sólo para recibir datos que pudieran ayudar con la localización del joven.Rodrigo Chairez Zamora, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, mencionó que esta área no la ve directamente la oficina que encabeza, sino que en cuestiones de este tipo sería rubro de la Fiscalía Especializada de Personas No Localizadas.Los padres habrían extrañado la ausencia el fin de semana cuando no llegó a su casa en Monclova como lo hacía cuando viajaba de Monterrey a su ciudad de origen.Como descripción detalla que es de cabello largo, lacio y negro; tez aperlada; ojos café oscuro; boca grande; mide 1.66 metros de estatura; complexión media y como señas particulares menciona que tiene una cicatriz de 15 centímetros en pierna izquierda.Como referencia para brindar información aparecen los números 866 6385793 y 866 1070125. Raúl Ignacio Fernando Saldaña Zertuche.Con información de Agencias Reforma