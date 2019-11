77.1% de los mexicanos tienen confianza alta en el Ejército

Ciudad de México.- Consulta Mitofsky presentó los resultados de su Encuesta Online Nacional, aplicada el 30 y 31 de octubre de este año, donde resalta que a nivel nacional el 77.1 por ciento de los encuestados tiene confianza alta en el Ejército, mientras que el 14.7 por ciento tiene expresa confianza media a las Fuerzas Armadas y sólo el 8.2 por ciento mantiene confianza baja.



Además, el 62.5 por ciento de los participantes tiene una opinión buena del Ejército, mientras que el 26.4 por ciento tiene una opinión regular, el 10.1 por ciento mala y el 1 por ciento no contestó.



Respecto a la postura para utilizar al Ejército para combatir al crimen organizado el 82 por ciento de los encuestados opina que es correcto, el 13.8 por ciento resalta que no es correcto y sólo el 4.2 por ciento no contestó.



A la pregunta sobre que tan segura se siente la población cuando miembros del Ejército patrullan su municipio o estado, el 56.7 por ciento de los participantes aseguró que muy seguro, mientras que el 35.1 por ciento algo seguro, el 6.5 poco seguro y el 1.7 por ciento no contestó.



Al referirse a los hechos en Culiacán, el 58.6 de los participantes resaltó que la actuación del Ejército fue buena, el 25.3 por ciento la calificó como regular, mientras que el 14.0 por ciento mala y sólo el 2.1 por ciento no contestó.