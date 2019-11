A 100 años de Kaláshnikov: mitos y verdades de su famoso AK-47

El 10 de noviembre deel creador del mítico fusil de asalto AK-47 y de tantas otras armas más. Son muchas las leyendas sobre su creación más famosa. ¿Cuáles de ellas son ciertas y cuáles no?Para celebrar el centenario del nacimiento del legendario constructor de armas soviético, Sputnik recopiló algunos de los mitos más populares sobre una de las armas más conocidas de la historia: el fusil de asalto AK-47.En una de sus publicaciones, el especialista técnico de Kaláshnikov, Vladímir Onokoi, puso a prueba esta afirmación estudiando en detalle todos los componentes de las dos armas. El especialista concluyó que los dos fusiles no tienen nada en común, con la excepción de un cargador algo curvado, lo cual es inherente a todos los cargadores para proyectiles de calibre intermedio.La toma del gas es similar, pero el mismo sistema fue empleado en la ametralladora soviética DP27, el fusil estadounidense M1 Garand y la ametralladora BAR. Por lo cual no hay nada inusual en esta similitud. En todo lo demás son diferentes.El cerrojo es accionado de una manera diferente, el funcionamiento del seguro y el selector de fuego están compuestos de elementos distintos y el resorte recuperador no se encuentra en la misma parte de estos dos fusiles.Vistas estas diferencias técnicas, los procesos de ensamblaje del AK-47 y StG 44 difieren significativamente. De hecho, técnicamente el fusil alemán comparte más similitudes con los estadounidenses AR-15 y M-16, destacó el experto.El fusil fue, efectivamente, creado en 1947, lo cual explica su nombre. Sin embargo, el proceso de introducción de una nueva arma y el comienzo de su fabricación en serie pueden tomar bastante tiempo. Eso fue lo que le ocurrió al AK-47.Aunque fuese designado como fusil de asalto de Kaláshnikov modelo de 1947, el Ejército Rojo no lo adoptó hasta 1949. El público general lo vio por primera vez en 1955, cuando fue mostrado en la película soviética Maksim Perepelitsa.Una de las características más atribuidas a los fusiles de asalto de Kaláshnikov son su fiabilidad, simplicidad y facilidad de manejo. Esto es cierto en la actualidad, pero no siempre fue el caso e hicieron falta 12 años para perfeccionar el AK-47.Kaláshnikov hizo caso de las quejas y comentarios de los militares para introducir los cambios necesarios. Dichos cambios también estuvieron relacionados con la fabricación del fusil, que en un principio era lenta y complicada.Así, en 1959 nació el AKM, donde la sigla M significa modernizado. Esta versión pesaba 600 gramos menos que el original y contaba con una bayoneta que hacía las veces de cuchillo en vez de una bayoneta estándar. Su fabricación pasó a estar más automatizada y ser más económica.El AKM se fabricaba entre 1960 y 1976 en la Unión Soviética y era el fusil más popular en el Ejército de la URSS. En algunas ramas de las Fuerzas Armadas de Rusia aún se le da la preferencia sobre el más moderno AK-74, lo cual se debe principalmente a que es más compatible con silenciadores.Hay quien dice que Kaláshnikov no fue el inventor del fusil de asalto que lo lanzó a la fama. Esto es cierto, pero solo en parte. Efectivamente, en el AK fueron implementados algunos elementos del diseño de la metralleta AS-44, desarrollada por Alekséi Sudáev.En 1946 este armero soviético falleció, y Kaláshnikov adoptó algunas de sus ideas en los fusiles, primero en el AK-46 y luego en el AK-47. Mijaíl Kaláshnikov desarrolló el fusil junto a un equipo de especialistas.El propio Kaláshnikov menciona en su autobiografía que la carabina estadounidense M1 Garand jugó un papel importante en la confección de su famoso fusil. Al soviético le gustaban ciertos elementos del arma estadounidense y se inspiró en ellos para sus primeros prototipos. Sin embargo, el AK-47 no tuvo nada en común con la carabina M1.