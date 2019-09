A dos años, damnificados por sismo en Jojutla no reciben apoyo

"Bajo este esquema se entregaron 219 tarjetas, al mes de junio, de las 219 tarjetas, solamente 89 tenían recursos, que fue la mitad del recurso que se les iba a proporcionar".

En las calles de la colonia Emiliano Zapata, la zona cero debido a la magnitud de los daños, pueden verse casas nuevas y otras en construcción, pero también, gente que sigue viviendo en carpas.Antonio recuerda con dolor el momento del sismo.que alguna fundación le regaló."No, a mí no me dieron ningún, nada, nada, nada, no nada, no me han ayudado en dada, más que la casa (carpa) que me dieron y unas lonitas ahí". Antonio Valle Guzmán, habitante de Jojutla.Una situación similar vive Anayeli, quien tampoco ha recibido apoyo para reconstruir su casa."Mi casa fue pérdida total, pues como ven, pues ahorita no hay nada de casa, está un lote baldío y pues la verdad no hemos recibido apoyo de nadie, de nadie, creo que el gobierno aun así no nos escucha".A su llegada como nuevo presidente municipal de Jojutla,, reconoció que no sabían a ciencia cierta cuántas familias eran las afectadas por el sismo; realizaron un nuevo censo en el que quedaron registradas 2 mil 900 familias, sin embargo, hasta el mes de julio solo se han entregado 219 tarjetas.Eldejó en Morelos 75 muertos y más de 20 mil familias damnificadas, hasta este septiembre de 2019 ni las autoridades estatales, ni las federales tienen conocimiento de en qué porcentaje va la reconstrucción.