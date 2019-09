A dos años de los sismos, acusan omisión en censos

"Durante la anterior administración federal, la del presidente Enrique Peña Nieto, fueron censados, pero no les brindaron atención”, expuso Barriga Rodríguez.

La Red Regional de Vecinos Afectados por losen la región delcalificó como lenta la verificación de las viviendas dañadas por los temblores.La organización civil zapoteca refirió queesperan que se les incluya en un nuevo censo, a dos años del terremoto de magnitud 8.2 y con epicentro en Chiapas, pero con repercusión en Oaxaca, que generó daños parciales y totales en unas 65 mil 44 viviendas.Maricela Barriga Rodríguez, integrante de la, comentó que como organización demandan prioridad a las familias más vulnerables que fueron afectados por el terremoto que ocurrió un 7 de septiembre, y sus réplicas ocurridas posteriormente, el 19 y 23.Apuntó que laavanza muy lento debido a que no cuenta con suficiente personal técnicoPor ejemplo, citó que municipios como Chihuitán y San Carlos Yautepec, por mencionar algunos, no entraron en la declaratoria de desastre del gobierno federal, a pesar de contar con sus folios.Según la activista, los registros de folios no aparecen en la base de datos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la encargada de la reconstrucción del estado.Los vecinos esperan a personal de la Conavi la semana próxima, quienes retomarán la verificación de los damnificados."Dicen que habrán de levantarlo en dos semanas”, puntualizó.La organización de damnificados espera que elsiga operando, aunque el presupuesto que se destinó este año es limitado.A nombre de la Red Regional de Vecinos Afectados por los Sismos en la región del Istmo de Tehuantepec, Maricela pidió que el gobierno federal incluya entre sus prioridades presupuestales el tema de reconstrucción."Con el objeto de que las familias que no fueron incluidas en el 2019, lo sean en el 2020”, agregó.Apenas el 28 de abril, lapuso en marcha el, proyecto que tiene como objetivo reestablecer los servicios que perdieron los oaxaqueños tras el terremoto de 2017.En aquella ocasión, el titular de la dependencia,, y el presidente, acudieron a Juchitán de Zaragoza para entregar los primeros apoyos de una inversión de más de cuatro mil 700 millones de pesos, planeados para 21 mil acciones de reconstrucción.El gobierno federal tenía previsto, en esa fecha, que se atendieran 12 mil viviendas en Ixtaltepec, Juchitán, Ixtepec, Santo Domingo, San Pedro, El Espinal, San Juan, y Santo Domingo Zanatepec.De acuerdo con cifras deles el estado que mayor número de afectaciones: 65 mil viviendas afectadas (más 15 mil más por los sismos de 2018), así como tres mil escuelas, inmuebles del sector salud y patrimoniales, de acuerdo con un censo de la Sedatu.