A dos meses de la muerte de Cameron Boyce, su padre lucha por encontrar consuelo

"Desde muy joven, Cameron soñó con compartir su extraordinario talento artístico con el mundo", dijo el portavoz de Disney Channel, quien agregó: "Era un artista increíblemente talentoso, una persona muy atenta y, sobre todo, un hijo, un hermano, un nieto y un amigo cariñoso y dedicado. Ofrecemos nuestras más profundas condolencias a su familia, compañeros de reparto y colegas, y nos unimos a sus muchos millones de seguidores para llorar su muerte prematura. Se le echará mucho de menos"



"Cameron Boyce era extraordinario… no alguien que pudiera ser simplificado o catalogado. Como tal, la Fundación creada en su honor es tan polifacética como lo fue él. Proporcionamos a los jóvenes salidas creativas para apoyar las causas que apasionaban a Cameron: la lucha contra la violencia armada y la defensa del agua limpia. También abogamos por la concientización sobre la epilepsia", dice en la página de la fundación fundada por Boyce.



El 7 de julio la vida dedio un vuelco dramático. Su adorado hijo Cameron, de 20 años, había dejado este mundo, y ya no había marcha atrás. Días después de conocerse la noticia, se supo que Cameron había fallecido tras una convulsión relacionada con un cuadro de epilepsia que sufría desde pequeño.La muerte del actor, bailarín y cantante, quien había protagonizado varias series de televisión designificó un duro golpe para el mundo de la TV y para su padres, quienes dijeron estar "desconsolados".En los poco más de dos meses que pasaron desde la muerte de su hijo, Victor ha batallado para convertir el dolor en fuerza e iniciativa, porque así es como Cameron lo hubiera querido.Con ese objetivo fundó una fundación con su nombre que ofrece a los jóvenes salidas creativas para ayudar a cambiar el mundo, apoyando las causas que eran importantes para él.Pero más allá de las diferentes iniciativas, la cuenta de Instagram de Victor ha sido uno de los espacios en los que más se ha dedicado a recordar a su hijo.Y así ha sido desde el primer posteo, el 10 de julio, en el que escribió: "Mi hijo. Apenas horas antes de que fuera arrancado de nuestras vida. Lo extraño terriblemente. Espero que nadie deba jamás sufrir la agonía que estoy viviendo, pero nadie está inmune a la tragedia. La avalancha de amor y apoyo que nuestra familia está recibiendo es tan hermosa, y la apreciamos mucho. Gracias a todos por ayudarnos en la peor situación posible".Boyce era de Los Ángeles, donde empezó su carrera de actor a los 9 años. A los 11 protagonizó junto a Adam Sandler la comedia "Niños grandes". Pero la fama mundial llegó con el show de Disney "Jessie", donde interpretaba el personaje de Luke Ross junto a la actriz Debby Ryan. "Jessie" tuvo cuatro temporadas y 98 episodios.Su otro gran boom fue "Los Descendientes", una serie en la que interpretaba a Carlos y que tuvo tanto éxito que generó tres películas, la tercera de las cuales aún no se ha estrenado.El joven actor estaba dedicado en los últimos años a actividades benéficas y había actuado como presentador del ex vicepresidente Joe Biden en sus Premios Biden al Coraje, el pasado mes de marzo.