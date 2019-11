A falta de auto, abuelito hace entregas de Uber Eats caminando

Francisco, ‘Panchito’, como ya es famoso en redes sociales, es un hombre de avanzada edad que no se pone limitaciones cuando de seguir trabajando se trata. Y es que él decidió entrarle al negocio de la repartición de comida a través de aplicaciones para conseguir algo de dinero.Concretamente, el hombre trabaja con la aplicaciónen donde su labor es recibir pedidos, ir al restaurante indicado a recogerlo y luego llevarlo hasta la casa del cliente que solicitó el servicio. Mientras que la mayoría de los que hacen esto tienen una motocicleta, una bicicleta o un auto,Obviamente esto le impide hacer las entregas de forma veloz, pero según cuenta Mariana Santos, una joven que contó su historia en, siempre es muy amable y tiene excelente buena actitud al trabajar.La usuaria de redes y el servicio de entrega a domicilio compartió su experiencia el pasado 12 de noviembre y este 14 la publicación que muestra una, se volvió viral y ha hecho que miles de personas se conmuevan y“Las veces que no ha trabajado ha sentido que se muere”, escribió en Facebook una mujer identificada como Zuleica Sánchez que afirmó que Panchito es su padre y que siempre lo ha admirado ya que “tienen una historia de vida impresionante”. Además, afirmó que el anciano no está solo en ningún aspecto y cuenta con el apoyo de su familia, peroPor ahora, la gente ha sugerido algunas opciones para ayudar al repartidor a través de una “cooperacha” que lo ayude a comprar algún vehículo que pueda manejar o simplemente reunir dinero para quitar algunas presiones económicas.