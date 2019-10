A José José le daba miedo subir al escenario para cantar

"Ya no me da miedo, porque el que me ayuda a cantar es Dios, yo soy la bocina y Él canta a través de mí. El público me va a responder porque ya no soy un desconocido que deba convencer como en aquellos años”.

El cantante mexicano, quien falleció este 28 de septiembre a los 71 años, confesó que durante mucho tiempo le dio miedo subir al escenario, pues sentía que lo presentaban como si fuera Superman y tenía que responder a ese nivel."Claro que antes, sobre todo porque el presentador me anunciaba como si fuera Superman, pues decía: ’Con ustedes, la máxima voz del continente’, y eso da miedo, es una responsabilidad gigante”, declaró el artista en marzo de 2014 ante la prensa.Sin embargo, decía el ídolo internacional, “y si no cantas, te cuesta el triple de lo que vas a ganar esa noche en demandas”.La época en la que mayor temor tenía “El Príncipe de la Canción” fue durante las décadas de los 80 y 90, cuando medio dormía en los aviones por viajar de país en país cantando en diversos recintos."Me daba miedo porque había veces quey no estaba en condiciones de subirme a un escenario. Entonces, me aplicaban una inyección de cortisona, el antibiótico y a cantar”, relataba.No obstante, todo esto le trajo consecuencias graves porque “se me cayó la pierna y hubo que ponerme la prótesis debido a que la cortisona te mata los vasos sanguíneos de la cabeza del fémur y hay que cortarla para poner un reemplazo”.Después de tantas experiencias, José José platicó que su mentalidad cambió, que aprendió a rezar y a poner su vida en manos de Dios.El intérprete de temas como La Nave del Olvido y El Triste decía que cuando dijera adiós a los escenarios musicales lo haría mediante una gran gira por todo el continente americano, desde Canadá hasta Chile y todos los pueblos que lo recibieron con cariño desde 1970 que inició su carrera.José José falleció este sábado a los 71 años en un hospital de Florida, Estados Unidos, a consecuencia del cáncer de páncreas que padeció y que hace año y medio sus familiares dieron a conocer que había superado, pero sería trasladado a Miami para someterse a un tratamiento de nutrición.