A lo AMLO; Evo Morales a sus detractores: que cuenten ‘voto por voto’

Bolivia.- El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó ayer que si la comunidad internacional y la oposición en su país tienen “dudas” sobre el resultado de los comicios que lo dan como ganador son “bienvenidos” a contar “voto por voto” para que demuestren si hubo fraude electoral.



“Sean gobiernos, sean instituciones, organismos internacionales, ellos tienen la obligación de respetar nuestra Constitución, la voluntad del pueblo boliviano”, advirtió el mandatario durante un acto en Cochabamba.



Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia concluyó su cómputo de las elecciones generales del domingo pasado y confirmó la victoria en primera vuelta de Evo Morales, con más de 10 puntos de diferencia sobre el opositor Carlos Mesa.



La presidenta del TSE, María Eugenia Choque, anunció las cifras finales: 47.08% para Morales y 36.51% para Mesa. Ese resultado descarta la segunda vuelta, una petición de los opositores que denuncian un fraude oficialista.



La ley boliviana señala que un candidato gana en primera vuelta si obtiene al menos 40% de los votos, con diez puntos de diferencia sobre el segundo.



El opositor Mesa avisó con anticipación que no reconocería los resultados electorales al considerarlos fraudulentos y llamó a la oposición a presionar por una segunda vuelta, un pedido que también comparten la Unión Europea, Estados Unidos, la OEA, Brasil, Colombia, y Argentina.



Cuba, Venezuela y México manifestaron, sin embargo, su apoyo al gobierno de La Paz y felicitaron al mandatario boliviano, en el poder desde 2006, para la gestión 2020-2025.



Morales, quien hoy cumple 60 años, fue respaldado por campesinos que le obsequiaron dos pasteles y le cantaron “cumpleaños feliz”.



Bloquean vías



Las protestas continuaron ayer en Bolivia con bloqueos viales, manifestaciones y enfrentamientos de ciudadanos que rechazan la reelección de Evo, y policías que los replegaron.



En todas las avenidas principales de La Paz marcharon bolivianos que portaban banderas nacionales y gritaron: “¡mi voto se respeta!”.



En las ciudades de Santa Cruz, Sucre, Cochabamba y Potosí se sumaron al paro convocado por la oposición.



Los lujos del presidente



En 2006, cuando Evo Morales fue electo presidente, no tenía en qué movilizarse. Ahora viaja en el avión Falcon 900 EX EASY, fabricado inicialmente para el club Manchester United, con un costo de 38 millones de dólares.



Asiste a los partidos inaugurales de grandes torneos de futbol como el de Sudáfrica, Brasil y Rusia, destacó el portal Infobae.



El año pasado inauguró la Casa Grande del Pueblo, donde instaló un megagimnasio, jacuzzi, una sala para masajes y sauna.



Las críticas no le impiden al primer presidente indígena de Bolivia mejorar su estilo de vida, como él mismo asegura, y asistir frecuentemente al campo de La Victoria Club Golf, del departamento de Tarija.



En su segundo periodo presidencial compró un auto y cuatro camionetas de alta gama, donde se moviliza cotidianamente.





Con información de AFP Y EFE