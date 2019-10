A mí no me perdonó el SAT: Carlos Salinas de Gortari

Ciudad de México.- El ex presidente Carlos Salinas de Gortari afirmó que el Servicio de Administración tributaria (SAT) no le perdonó 8 millones de pesos de impuestos en el año 2007.



En una carta enviada al diario Reforma, el expresidente de México dijo que en la lista de condonaciones fiscales difundida ayer aparece una empresa que lleva su nombre pero explicó que el registro de esta compañía pertenece a una persona moral con la cual no tiene ningún vínculo:



"No tengo ninguna relación con esa empresa y desconozco a qué se dedica, pero he instruido que se investigue sobre su existencia".



Hay que recordar que fue revelada una lista con los nombres de personalidades, dependencias y empresas que obtuvieron perdones fiscales por 247 mil millones de pesos entre 2007 y 2015, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.