Aaron Carter recibe nueva orden de restricción

"No nos quedaba más remedio que tomar todas las medidas posibles para protegernos a nosotros y a nuestra familia. Amamos a nuestro hermano y confiamos en que reciba el tratamiento que necesita antes de que se haga daño o le cause daño a alguien más”, agregó el Backstreet Boy en su publicación.

"Mi hermana me violó desde los 10 a los 13 años cuando no tomaba sus medicamentos. Fui abusado no solo sexualmente por ella, sino por mis dos principales bailarines secundarios cuando yo tenía ocho años”, escribió Aaron en sus redes.

Luego de que el cantante, integrante de la banda estadunidense de pop Backstreet Boys, solicitara una orden de alejamiento contra su hermano menor Aaron, ahora fuequienAnte el comportamiento de Aaron, quien a sus 12 años se convirtió en ídolo juvenil, y las constantes, su gemela Angel consiguió una orden de restricción que estipula que su hermano debe permanecer a más de 90 metros de distancia de ella, su esposo e hija.De acuerdo con, Angel declaró que teme por su vida ya que el pasado 5 de septiembre sostuvo una conversación telefónica con el bailarín de 31 años, quien amagó con enviar sicarios para hacerle daño.El miércoles pasado, Nick, a través de sus redes sociales, compartió que ante los pensamientos e intenciones de su hermano menor de, debió tomar medidas.La crisis en la familia Carter continúa, ya que luego de revelar que padece múltiples trastornos de personalidad como esquizofrenia y bipolaridad, el intérprete de Crush on you y Crazy little party girl declaró hace unos días que su hermana Leslie (fallecida en 2012 por una sobredosis) lo violó cuando era pequeño."Mi hermana Leslie sufría de bipolaridad y tomó litio para tratarla. Nunca le gustó la forma en que la hizo sentir y, cuando dejó de hacerlo, hizo cosas que nunca quiso hacer, realmente lo creo”, agregó.