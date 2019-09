Aaron Carter revela que fue abusado por su difunta hermana

my sister raped me from the age of 10 to 13 years old when she wasn’t on her medications and I was absused not only sexually by her but by my first two back up dancers when I was 8 years old. And my brother absused me my whole life. — Aaron Carter (@aaroncarter) September 19, 2019

My sister Leslie suffered from bipolar and took lithium to treat it. She never liked the way it made her feel and when she was off of it she did things that she never meant to do I truly believe that. I was 10 years old.... — Aaron Carter (@aaroncarter) September 19, 2019

Aaron Carter, hermano de Nick de los Backstreet Boys, dio a conocer que su fallecida hermana Leslie abusó sexualmente de él cuando tenía entre 10 y 13 años.​"Mi hermana me violó de los 10 a los 13 años cuando no estaba tomando sus medicamentos y me abusaba no solo sexualmente. También abusaron de mi, mis dos primeros bailarines de respaldo cuando tenía 8 años", reveló Carter.Vía Twitter el cantante anunció lo que vivió con su hermana Leslie Carter, quien murió de una sobredosis de drogas el año 2012 a los 25 años."Mi hermana Leslie sufría de bipolaridad y tomó litio para tratarla. Nunca le gustó la forma en que la hizo sentir y, cuando dejó de hacerlo, hizo cosas que nunca quiso hacer, realmente lo creo", aseguró el músico de 31 años.El originario de Florida, aseguró que él también padece de algunos problemas mentales."Viene de familia. Nunca quise decirle esto a nadie. Pero yo también tengo…", dijo. "He pasado los últimos 15 años de mi vida yendo a terapia por abuso y violación, he pasado por muchos tratamientos diferentes, finalmente he encontrado el tratamiento adecuado. He tenido altibajos, sigo trabajando en mi salud mental y pronto no tendré que tomar nada. Ahora es el turno de decir la verdad de lo que hizo una de las chicas de mi familia. Como toda mi verdad está ahí afuera y espero que todos los sobrevivientes de asalto o violación encuentren paz y justicia".