Abandonan en plan migratorio a paisanos

Ciudad de México.- Mientras que el Gobierno de México pone atención a los migrantes de otros países que son devueltos por Estados Unidos, su trato es muy diferente para los miles de paisanos repatriados, a los que deja a la deriva por no tener un plan integral para apoyarlos.



En un recorrido por Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, se constató cómo la mayoría de los paisanos repatriados enfrenta una nueva y repentina realidad sin saber qué hacer.



Uno de ellos es Brandon González, quien nació en Apatzingán, Michoacán, pero vivió en Houston desde los ocho meses de edad. A sus 21 años, tras ser deportado por Reynosa, dice que no tiene nada, ni a nadie en México.



Para el periodo enero-junio, la Unidad de Política Migratoria de Gobernación reportó 107 mil repatriados, lo que equivale a 591 diarios.



"Llevo mi sangre mexicana porque aquí nací, pero para mí (es) Estados Unidos. Tengo toda mi vida allá", lamentó con acento mexico-americano Jorge, de 34 años, originario de Culiacán, de donde sus papás se lo llevaron a Los Ángeles cuando tenía 2 años.



En tanto, Luis Eduardo Zavala, fundador de Casa Monarca, que apoya a migrantes y paisanos, advierte que no existe un programa de apoyo a repatriados.



"No hay más que la pura atención de Cancillería hacia el exterior. Allá, pero (están) indefensos al regresar", dijo.



Trabas de asilo



Los migrantes centroamericanos que viven el proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos y esperan en México una respuesta relatan que el trámite es complejo, largo y desgastante.



Antonio, Reyna y sus dos hijos adolescentes huyen de la violencia en su país y al solicitar refugio han sido regresados a México en tres ocasiones.



La primera fue en abril cuando fueron asegurados por la Patrulla Fronteriza, luego de cruzar el río Bravo de manera indocumentada. Aquella vez iniciaron su solicitud de asilo.



La segunda ocasión que los devolvieron fue al término de su primera cita que se llevó a cabo, en El Paso, el 10 de julio.



La última vez, ocurrió el día el 15 de agosto, luego de estar ante un juez que los citó para su próxima, y probablemente, última audiencia el día 19 de septiembre.



Antonio, el padre de familia de 32 años, recordó que cuando acudió ante el juez, además de él ingresaron a la sala 42 personas.



"El juez sólo nos preguntó el nombre, el país del que éramos y eso fue todo. Nos dijo que teníamos que regresar una segunda vez a la Corte y que buscáramos abogados, pero prácticamente nadie quiere llevar los casos de aquí porque están difíciles", lamentó el centroamericano en un albergue de Ciudad Juárez, donde espera desde hace cinco meses.