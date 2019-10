Abaten a tres sicarios tras balacera en China, Nuevo León

Elementos deaseguraron este martes un arsenal con 12 rifles de asalto, escopetas y dos pistolas, así como dos camionetas y equipamiento táctico, tras abatir a tres hombres que losen el municipio de China, en Nuevo León.Las autoridades indicaron que else desató en el kilómetro 74 de la, cuando los efectivos realizaban labores de patrullaje y vigilancia por el municipio.La confrontación armada había sucedido durante la tarde del lunes, pero las autoridades guardaron con hermetismo el caso.De acuerdo con una fuente policial, en una brecha estaban estacionadas dos camionetas con gente armada.De la camioneta blanca bajaron sujetos con armas de fuego, algunos de ellos tenían vestimenta camuflada y gorras con la leyenda de uny comenzaron a disparar contra los uniformados, por lo que éstos, logrando abatir a los tres agresores.En el tiroteo, un policía cayó herido de un disparo en una pierna.Al lugar arribaron elementos depara brindar atención médica a un elemento que resultó con lesiones que no ponen en riesgo su vida, además de confirmar el fallecimiento de los presuntos.Las autoridades aseguraron dos camionetas que tenían placas del estado de Texas, 12 armas largas y 2 armas cortas.La identidad de las personas abatidas aún no ha sido revelada.