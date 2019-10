Abogado de Rosario Robles buscará que lleve proceso en libertad

Ciudad de México.- Julio Hernández, abogado de Rosario Robles, dijo que apelarán las medidas cautelares para que su defendida siga su proceso en libertad, esto tras la comprobar que la ex titular de la Sedesol y la Sedatu sólo tramitó una licencia de conducir, verificada por la Secretaría de Movilidad de Ciudad de México.



"Vamos a promover la apelación para que en el proceso se vuelvan a calificar la medidas cautelares, para que como cualquier ciudadano, como debería ser, estar en libertad mientras se tramita el proceso".



El abogado de Rosario Robles, quien se encuentra recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, dijo que el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna vinculó a proceso a su defendida con base en documento falso, argumentando riesgo de fuga.



Hernández señaló que el juez tomó la determinación con base en intereses personales para recluir a Robles en tanto se desarrolla el proceso en su contra, por ejercicio indebido de la función pública.



"(El juez) Tomó una decisión con un documento falso, resulta que tomó en cuentea una prueba que resultó ser apócrifa, totalmente alterada, con una foto superpuesta y con un domicilio que no corresponde.



"Yo creo que todo esto se trata de un montaje por un juez que se dejó llevar por los intereses familiares que tiene, con toda la evidencia que tenía decidió resolver contrario, y en su momento el juez fue denunciado".



El abogado dijo que en la próxima audiencia presentarán las pruebas para que se agreguen a la carpeta de investigación y para que Rosario Robles pueda llevar su proceso en libertad.



Julio Hernández señaló que hay alguien detrás de la vinculación a proceso y encarcelación de su defendida, pero descartó que estos sean de la administración anterior.



"Yo creo que hay alguien interesado de mantenerla en prisión, no creo que se tratara del gobierno anterior, yo creo que es una cosa actual con la firme idea de mantenerla en prisión".