Abogados de Rosario Robles apelarán contra medida cautelar

“No la esperábamos, es una resolución que muestra el temperamento colérico del juez que tiene en este un asunto personal, sino que ha mostrado que el juez tiene un asunto personal, vino a resolver su asunto el asunto de su familia Padierna, de la familia Bejarano no un asunto del Consejo de la Judicatura, no del poder judicial”, señaló.

La defensa depresentará nuevamente una apelación contra la medida cautelar de prisión preventiva justificada y al mismo tiempo una queja ante el Consejo de la Judicatura con el fin de que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna deje el caso al alegar que tiene intereses personales por suA su salida de los juzgados federales ubicados en el reclusorio Sur, el abogado de la ex secretaria de estado, Julio Hernández Barros, acusó al juez de tomar decisiones con el hígado y bajo consigna.Dijo que la resolución del juez estuvo cargada de adjetivos, de odio y de vulneración a los derechos humanos e ineficacia jurídica porque no uso un análisis jurídico del caso sino “con el coraje de años que viene arrastrando su familia contra nuestra clienta”Rosario Robles es una presa política, dice hijaEn tanto, Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, afirmó al salir de la audiencia que su madre es una presa política y víctima de una venganza.Sin ponerle nombre a su mensaje, Moguel señaló que el juez que mantuvo en prisión a su madre actuó bajo consigna porque aseguró qué hay pruebas suficientes de que su madre tiene arraigo en la ciudad y no pensaba escapar.En este sentido, presumió una playera con la licencia de conducir de Robles con la que buscaban comprobar qué es el domicilio donde habitaba.Incluso, mostraron un oficio de la Secretaría de la Función Pública en el que se constata que la ex secretaria fue notificada en ese lugar.“Nos encontramos indignados, me queda claro que lo que sucedió hoy es una consigna, me parece increíble que alguien que se ostenta como juez pueda faltarle al respeto a una mujer que es completamente inocente que demostró una licencia con la dirección de la casa donde tuve la fortuna de vivir”, afirmó.Dijo que la única red de apoyo que tiene Rosario Robles es su familia.