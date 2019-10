Aborto no es método anticonceptivo: PAN

Saltillo, Coah.- El PAN está a favor de que la mujer decida libremente sobre su cuerpo, cuándo y cuántas veces embarazarse, pero no que interrumpa el embarazo: “No se puede pretender que el aborto sea atendido como método de anticoncepción”.



La diputada Blanca Eppen Canales subrayó que la postura es a favor del derecho a vivir y en contra de la penalización de la mujer. Cuidemos las dos vidas y exploremos otras alternativas, como la adopción, expresó.



“En Acción Nacional, reiteramos nuestra posición a favor de la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural, e insistimos en la necesidad de impulsar políticas públicas que den opciones a las mujeres embarazadas”.



“Es necesario dialogar y debatir estos importantes temas con argumentos, en un marco de tolerancia y respeto a las distintas opiniones, buscando puntos de coincidencia que permitan construir opciones para las mujeres y los no nacidos”.



Diversas investigaciones científicas, explicó, han demostrado que la vida humana comienza desde el momento de la fecundación, en la unión de 23 pares de cromosomas, al fusionarse dos células altamente especializadas, extraordinariamente dotadas y teleológicamente estructuradas y programadas.



A partir de este preciso momento tiene lugar una nueva cadena de actividades que indica que se ha constituido un nuevo sistema que actúa como una unidad independiente, hay un ser humano único e irrepetible con características genéticas propias.



“El embrión es un ser humano desde la fecundación, con patrimonio genético humano, individualizado, que a lo largo de la embriogénesis no presenta un cambio de especie. Una vez que el proceso del desarrollo ha comenzado, no existe un estado particular del mismo más importante que otro, todos forman parte de un proceso continuo”.



Eppen Canales sostuvo que el derecho a la vida es inviolable y, por ser fundamento de todos los demás derechos, debe ser respetado, garantizado y protegido por el Estado.