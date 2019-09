Abre ISSSTE proceso a Mireles por dichos misóginos

Ciudad de México.- Por sus expresiones impropias hacia mujeres, el ISSSTE inició un procedimiento administrativo en contra de José Manuel Mireles, subdelegado en Michoacán, informó Luis Antonio Ramírez Pineda, director general de la dependencia.



La decisión fue tomada luego de que se dieran a conocer videos en los que el ex líder de grupos de autodefensas en la entidad se refiere a mujeres como "nalguitas", durante una plática con personal médico.



Al ser cuestionado al respecto a su salida de Palacio Nacional, Ramírez Pineda denostó las expresiones de Mireles.



"Evidentemente está muy equivocado el doctor Mireles. Ya está muy grandecito, tiene que darse cuenta que sus expresiones efectivamente no van de acuerdo a lo que en el ISSSTE nos conducimos, y no nada más en el ISSSTE en cualquier lado", expresó.







"Ya está grandecito y tendrá que aprender a corregir sus expresiones".



Afirmó que instruirá el modo en el que los funcionarios del ISSSTE se expresan con los derechohabientes.



"Hablaré con el director médico, porque finalmente el director médico es el responsable de cuidar la armonía, y sobretodo cuidar que el personal que dirige las diferentes áreas médicas se conduzca con toda seriedad y sean muy cuidadosos en sus expresiones, porque estamos hablando de derechohabientes, de personas y evidentemente no las puede calificar así", resaltó.



Al ser cuestionado sobre si habría alguna sanción por la expresiones cometidas en diversas ocasiones, dijo que se revisará cuáles son los procedimientos.



"Pero son dos veces", se le insistió.



"Y la que le falta. Hay que tomar acciones para que el doctor Mireles se dé cuenta. Es que el mundo ha cambiado, México ha cambiado, ya no se puede conducir así con esa ligereza", respondió.



Refirió que el órgano interno de la dependencia determinará si hay un correctivo.



"Aunque él ha rectificado, pues evidentemente son expresiones, que descalificamos y no puede volver a ocurrir", señaló.



"Habría que ver cuáles son las penalizaciones. Y a partir de ahí, yo no soy la persona para eso, Está el órgano interno de control que tendrá que proceder".