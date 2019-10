Abusaron de mujer transgénero en penal de Piedras Negras

Piedras Negras.- Integrantes de la comunidad LGBTI en Coahuila, han tenido que enfrentar diversas situaciones en penales de la entidad, una de ellas de transfobia, en el Centro de Readaptación Social de Piedras Negras, del cual poco o nada conocieron en su momento.



Noé Ruiz Malacara, presidente de la Asociación San Aelredo, manifestó que se trató de una agresión sexual por identidad de género, “las compañeras que trabajan en la parte de Acuña y Piedras Negras, se hicieron cargo, se decidió que debería de ser puesta en otra celda con mayor vigilancia”.



Esto debido a que la persona que se encuentra interna, no ha podido realizar su cambio de identidad del sexo masculino al femenino.



Las tres personas que agredieran al transgénero en el penal de Piedras de Negras, recibieron su castigo y su pena aumentó cuatro años más.



El activista sostuvo que está agresión ocurrió en noviembre del 2018, pero el caso no se dio a conocer a la opinión pública, solamente la comunidad LGBTI se enteró y actúo para que se castigara a los responsables.



Mientras que, en el penal femenil de Saltillo, una reclusa integrante de esta comunidad, tenía que usar medias especiales por cuestiones de salud, pero no permitían el ingreso del producto hasta hablar con las autoridades penitenciarias para concretarlo.



Noé Ruiz Malacara, destacó, “la intervención de nosotros como asociación se dio desde un principio cuando ella llega a los separos y su familia y amigos nos pide que nosotros pudiéramos intervenir en ese caso”.



El presidente de la asociación, recordó que este caso ocurrió en el 2015, quedando libre la mujer después de purgar su condena en el 2017.



Finalmente dijo que solo se han registrado estos dos casos al interior de ambos penales y en donde la comunidad LGBT ha intervenido.