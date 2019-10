Abusó de su hija como ‘regalo de cumpleaños’

Ciudad de México.- Un triste hecho se suscitó en el municipio de Chipaya, en Oruro, Bolivia, en donde la policía detuvo a un hombre que ha sido acusado de haber violado a su propia hija de 13 años, y la justificación que esta persona dio por su delito es de no creerse.



El presunto agresor de 32 años y cuyo nombre no fue revelado, habría declarado, según varios medios locales, que hizo esto porque no contaba con dinero para comprarle un regalo a su hija, así que le pidió que pasaran el día juntos en su casa y posteriormente, llevó a cabo el acto.



Al parecer, la madre de la menor lo descubrió, por lo que de inmediato levantó una denuncia en contra de su esposo.



La madrugada del pasado sábado, el hombre fue detenido por el propio alcalde de Chipaya, quien lo entregó a las autoridades para iniciar de inmediato un proceso judicial en su contra.