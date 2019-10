Academia Naval de Estados Unidos permite ‘reuniones satánicas’

Estados Unidos.- El Templo Satánico, reconocido como una religión en Estados Unidos, tiene derecho a reunirse en la Academia Naval estadounidense, con la condición de que no realice misas satánicas, dijo una portavoz el miércoles de la institución castrense.



Sin embargo, el Templo, que contrariamente a lo que su nombre podría sugerir, no venera al diablo, ya adelantó que sus miembros de la Academia Naval quieren celebrar misas y prometió luchar por ese "derecho".



"Recientemente, un grupo de guardiamarinas con creencias alineadas con las practicadas por el Templo Satánico (...) solicitó un espacio donde pudieran reunirse para discutir y compartir sus creencias comunes", dijo la comandante Alana Garas, una portavoz de la Academia, con sede en Annapolis, estado de Maryland, y que entrena a los futuros oficiales.



"La solicitud era para un espacio de 'grupo de estudio', no para celebrar 'servicios satánicos'", dijo Garas, llamando al Templo "un movimiento religioso y políticamente activo no teísta" que la agencia tributaria estadounidense reconoce como una denominación religiosa.



Campañas públicas de alto perfil



Según indicó Garas, "los guardiamarinas tienen derecho a reunirse para discutir sus creencias como elijan", aunque agregó que de acuerdo con la política del Departamento de Defensa, los miembros militares no pueden participar en actividades políticas partidistas.



En su sitio web, el Templo Satánico se distingue de otra organización, la Iglesia de Satanás, llamándose a sí misma "la principal organización religiosa satánica en el mundo".



También señala que tiene sedes en todo el mundo y ha emprendido "una serie de campañas públicas de alto perfil diseñadas para preservar y promover el secularismo y las libertades individuales".



En una declaración separada, el Templo aseguró que quiere que se realicen "servicios satánicos" en la Academia Naval, de acuerdo con el tratamiento equitativo para las denominaciones religiosas, y que tomará acciones legales si es discriminado.