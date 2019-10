Accidentado GP de México; graves errores en los pits marcan la carrera

¡SE TERMINA EL TEMA PARA NORRIS!#F1xFOX Error de McLaren en pits que no coloca bien el neumático trasero izquierdo del piloto británico pic.twitter.com/XK9rhFFHs3 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 27 de octubre de 2019

¡PROBLEMAS CON GIOVINAZZI!#F1xFOX El staff de Alfa Romeo tuvo serias complicaciones en la parada del piloto italiano pic.twitter.com/Rl6PnaTWV7 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 27 de octubre de 2019

Catastróficas paradas de pits para McLaren, Alfa Romero y Ferrari en elde la Fórmula 1, donde errores humanos hicieron perder varios segundos a los pilotos, además de que obligaron a abandonar aCorría el primer tercio de carrera cuando Lando Norris entró por primera vez a pits, pero una mala coordinación con los mecánicos hizo que; ya cuando iba en el pit lane (en donde no puede ir a más de 80 kilómetros por hora), paró y los mecánicos tuvieron que ir por el carro y regresalo al pit de McLaren.Unos giros más adelante, el Alfa Romero de Giovanazzi entró a cambiar llantas, pero el gato que es colocado en la parte trasera del bólido se cayó, debido a que lea quien todavía no le colocaban la llanta derecha trasera. Un grave error que no pasó a mayores.Otro de los grandes errores en la carrera fue de la escudería Ferrari, ya que durante la segunda parada de Charles Leclerc uno de los mecánicos no encajó bien la llanta trasera derecha. T