Accidentes en ferias del mundo han dejado 7 muertos en 2019

Losen juegos mecánicos dentro de parques temáticosdebido a que, por protocolos de seguridad, cada juego debe inspeccionarse regularmente, sin embargo a lo largo de este 2019 suman once accidentes trágicos en diferentes países del mundo.​Estos accidentes,c donde dos jóvenes perdieron la vida,, de acuerdo con Milenio El pasado mes de agosto,, un total de, incluidos dos niños,cuando parte de la pista del monorriel y dos carros cayeron al suelo, de aproximadamente una altura de dos metros.En otro incidente,, Inglaterradespués de caerse del Remix, un juego de alta velocidad en el parque de atracciones de Benson en Brockwell Park., un niño de seis años fue trasladado en avión al hospital con lesiones después de caer de una altura de 9 metros de la montaña rusa Twister en el Lightwater Valley Theme Park en Inglaterra.En mayo,, cuando uno de los troncos volcó en el parque de atracciones, California, Estados Unidos.En el trayecto,, cuando una de las bombas no funcionó, y al no haber suficiente agua para frenarlo lanzó a los pasajeros. La madre fue hospitalizada en estado crítico, mientras que el padre y el hijo de 10 años fueron atendidos por lesiones menores.y 14 personas, incluidos seis niños,ubicado en Taiping. Estos hechos ocurrieron también en mayo pasado., mientras desmantelaba una rueda de la fortuna en Bergen,. Denis Delforge, el propietario de la atracción mecánica, quien cayó y no logró sobrevivir pese a los esfuerzos de rescate de los paramédicos que acudieron al sitio.En, también en abril,a 55 metros de altura, cuando su silla chocó con otra.Según los primeros informes,. El niño sufrió una fractura expuesta en su pierna derecha, mientras que su madre le lastimó la rodilla izquierda, le rompió la mano derecha y sufrió una conmoción cerebral.El mismo mes, pero. La directora ejecutiva de Pier, Anne Ackford, dijo que una parte del juego Air Race se había desprendido y había golpeado a un transeúnte.En marzo,–con una amputación doble–, r, en el Adventuredome en Circus Circus en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. La mujer fue hospitalizada de inmediato., a inicios del año,de su brazo giratorio en el parque Dream Paradise en Veyangoda.