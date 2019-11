Acepta Poncho Nevares que droga era suya

Austin, Tx.- Alfonso “Poncho” Nevares, un prestigioso abogado de Eagle Pass y quien además es representante estatal (diputado) por el distrito 74, admitió ayer que dejó caer un sobre que contenía varias bolsas de cocaína en un aeropuerto de Austin, situación que lo tiene bajo investigación desde hace dos meses por parte de la Policía del Estado.



La autoridad señaló que las cámaras de seguridad del aeropuerto captaron al representante demócrata estatal “Poncho” Nevares dejando caer el sobre con su membrete oficial del estado en el suelo, mientras subía a un vehículo el pasado 6 de septiembre.



Nevares dijo mediante un comunicado de prensa que “la noticia es cierta” y que buscaría tratamiento. “No tengo a nadie a quién culpar, sino a mí mismo”, dijo.



Abogado de la ciudad de Eagle Pass en la frontera de Texas, es presidente del Comité de Seguridad Nacional y Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Texas. Él anunció el mes pasado que no buscaría la reelección, pero no dijo por qué.



En su declaración, no señaló si podría renunciar a la Legislatura antes de que expire su mandato en enero de 2021, pero la Legislatura no tiene previsto reunirse hasta entonces.



Según la investigación de la Policía, al revisar los videos, el abogado eaglepasseño dejó caer el sobre después de un vuelo a Austin en un avión propiedad de su despacho.





LA PENA



10 años de prisión podría purgar el abogado si es encontrado culpable