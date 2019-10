Aceptan cremación hijos de José José

Ciudad de México.- José Joel y Marysol, hijos de José José, admitieron que no están de acuerdo con que los restos del cantante fueran cremados, pero tuvieron que aceptar la decisión a regañadientes.



“Pues sí, desgraciadamente (aceptamos la cremación), porque a la señora (Sara Salazar) no hubo para dónde moverla. Lo aceptamos a regañadientes”, aseguró José Joel.



“En efecto, lo que es, es: no estamos de acuerdo, pero si se tiene que hacer así para ya darle movimiento, pues así lo haremos”, agregó su hermana, Marysol.



El actor dijo que tuvieron que aprobar la decisión de la viuda de “El Príncipe de la Canción”, ya que el cuerpo de su padre lleva una semana desde que murió.



Ante el cuestionamiento de la posibilidad de recurrir a algún recurso legal para suspender la cremación, José Joel dijo que no estaba enterado.



Llegan mañana

La Presidencia informó que el acuerdo del Consulado de México en Miami con la familia de José José establece que las cenizas del cantante lleguen a México mañana.



El fin de semana, la familia del cantante determinó que solo la mitad de las cenizas serían trasladadas a territorio nacional, donde se tienen programados por lo menos dos homenajes.



A pesar de que Anel Noreña, exesposa del intérprete, había anunciado que solicitaría la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta el momento Presidencia no tiene registrada ninguna petición formal.



Los detalles sobre los homenajes, los recintos y la organización están ahora en manos de la Secretaría de Cultura, que deberá acordarlos con la familia de José José.